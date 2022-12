“Ni el Twitch ni la bicicleta” fueron los problemas con Luis Enrique

«No hay nada más, ni el Twitch ni la bicicleta,», dice Luis Rubiales cuando le preguntan si hay algún motivo añadido al rendimiento deportivo para no haber ampliado el contrato de Luis Enrique como seleccionador. El técnico y la Federación se emplazaron para después del Mundial y a eso se agarra el presidente para explicar la salida del hombre que ha dirigido a la Roja en el Mundial.

«Lo que hay es que los tres coincidimos que era una etapa y que había que comenzar un proyecto nuevo y que el proyecto nuevo lo debería liderar Luis de la Fuente», explica el presidente. Los tres a los que se refiere son él mismo, el director deportivo saliente, Jose Molina, y el nuevo director de la selección, Albert Luque.

No hay fisuras en la decisión, algo que se encargó Luque de confirmar. «[Rubiales] me pregunta cuál sería mi apuesta para el siguiente reto. En esa reunión estaba también Molina. Yo le dije que sería Luis de la Fuente y Molina dice que también le gusta. El presidente dice que le gusta mucho y decidimos comunicar a Luis de la Fuente que es el nuevo capitán del barco», explicaba el nuevo director de la selección.

Pero la relación con el anterior seleccionador sigue siendo buena, según expresa Rubiales. «La relación con Luis Enrique es magnífica, incluso afectiva a nivel personal. Hemos vivido momentos muy felices y también muy duros. Hemos ido a por él dos veces, estamos muy agradecidos y esta es su casa», afirma.

La comunicación del cese fue sencilla, según la explicación del presidente. «Tuvimos diferentes conversaciones en las que le dijimos que se apostaba por otro proyecto. Esto es habitual en el mundo del fútbol. Hace dos años y pico decidimos que no íbamos a hablar hasta después del Mundial. Le deseamos mucha suerte y se lo merece. A mí no me ha dicho ‘’quiero seguir’' porque la conversación fue por otras vías», cuenta Rubiales. Fue Molina el encargado de anunciarle que la Federación no iba a renovar su contrato. Una época que se cierra después de cuatro años para dar paso a un seleccionador que quiere ser de todos.