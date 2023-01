El sorprendente proyecto de Iker Casillas que causa expectación en su pueblo

“Cuando tengo un día jodido busco a Iker Casillas en tiktok, veo cómo está llevando la crisis de los 40, y de repente todo se relativiza” o “Por favor que le quiten la cuenta de TikTok a Casillas”. Estos son algunos de los comentarios que día tras días han inundado la redes sociales durante 2022 con cientos de usuarios asombrados con el desmelene del que fuera el mejor portero de España y uno de los mejores del mundo. No sabemos si será la famosa crisis de los 40, su separación, los múltiples romances que se le atribuyen o el hecho de haber superado con éxito sus problemas cardíacos pero lo cierto es que el ex guardameta del Real Madrid lleva meses desmelenado y se ha convertido en una auténtica estrella de las redes sociales, en especial de Tik Tok.

Pero su implicación con el mundo vitual no se queda ahí y hace unas semanas anunciaba que había decido seguir los pasos de Luis Enrique. Finalizado el Mundial de Qatar donde su labor de comentarista no dejó indiferente a nadie, el portero anunciaba su desembarco su desembarco en Twitch. “Me habéis convencido. Nueva aventura aquí en Twitch”, anunciaba el que fuera guardameta del Real Madrid y de la Selección en redes sociales.

Acto seguido, Casillas hizo su primer directo, consiguiendo más de 5.800 seguidores en la plataforma realizando su draft de los futbolistas que le acompañaran en el “K1 Fútbol Club” de la Kings League.

Sin embrago, el portero parece que quiere iniciar un nuevo año más sereno y con un refugio al que pueda escapar en medio de tanto ajetreo. casillas siempre ha admitido que su pueblo, Navalacruz, es su paraíso particular y allí ha pasado sus vacaciones navideñas ultimando su proyecto más personal con el que está muy ilusionado y que ha levantado una gran expectación entre sus vecinos: la construcción de una nueva casa.

Pero en esta ocasión no se trata de una vivienda al uso sino de una prefabricada, según adelanta Vanitatis. “Se trata de una casa modular que se está haciendo para él y se dice que va a alquilar la otra cuando se mude a esa casa, pero todavía le queda un tiempo porque también quiere arreglar el exterior y hacer una piscina”, ha contado una vecina de la localidad a Vanitatis. Fue todo un acontecimiento entre los vecinos, sobre todo para los más mayores, que quedaron impresionados al ver llegar los camiones con la vivienda ‘ya hecha’.

Y es no hay mejor destino para él que Navalacruz, el pueblecito de Ávila donde ya cuenta con otra vivienda en la que ha disfrutado de numerosas escapadas con Sara Carbonero y sus hijos.

Sara Carbonero en una de sus escapadas a Navalacruz FOTO: Instagram La Razon

La vivienda, comprada en 2011, dispone de tres plantas, tres grandes terrazas, una buhardilla y un amplio garaje, además de un estilo rústico sencillo muy poco ostentoso con numerosas ventanas, que les ha servido en más de una ocasión como refugio ante el acoso mediático.