Casillas vuelve a hacer de los suyas e imita a Luis Enrique en su decisión más controvertida

El Mundial de Qatar pasará a la historia en España por ser el Mundial en el que Luis Enrique se comunicó con los aficionados a través de Twitch. Pese a esta controvertida decisión, mientras los resultados acompañaron a la Selección, el asturiano recibió oleadas de cariño en redes sociales. Sin embargo, cuando España cayó eliminada en el Mundial, muchos periodistas le criticaron por haber usado Twitch cuando ellos consideraban que debía haber estado trabajando. Habituado a las críticas, especialmente por el uso que hace de sus redes sociales, está Iker Casillas, que ha anunciado su desembarco en Twitch.

“Me habéis convencido. Nueva aventura aquí en Twitch”, anunciaba el que fuera guardameta del Real Madrid y de la Selección en redes sociales.

La advertencia de Hierro a Iker Casillas: “Estás haciendo el ridículo”

En uno de sus últimos vídeos de TikTok, Casillas contó con la presencia de Fernando Hierro, al que se refirió como su mayor ‘hater’. Y es que Hierro tuvo el valor de decirle a Iker Casillas lo que muchos piensan, que estaba haciendo el ridículo en TikTok. Según Fernando Hierro, es un antiguo que se quiere modernizar.

Los líos de Iker Casillas en redes sociales

Iker Casillas fue duramente criticado cuando dijo en Twitter: “Espero que me respeten: soy gay. Feliz domingo”. También Carles Puyol se vio envuelto en la polémica tras responderle: “Es el momento de contar lo nuestro, Iker”. Ambos se vieron obligados a pedir perdón. En el caso de Casillas, escribió: “Cuenta hackeada. Por suerte todo en orden. Disculpas a todos mis followers. Y por supuesto, más disculpas a la comunidad LGTB”. Puyol, por su parte, comentó: “Me he equivocado. Perdón por una broma torpe sin ninguna mala intención y absolutamente fuera de lugar. Entiendo que puede haber herido sensibilidades. Todo mi respeto y apoyo a la comunidad LGTBIQA+”.