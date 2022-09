Iker Casillas estará en el Mundial de Qatar

El que fuera guardameta del Real Madrid y del Oporto ejercerá de comentarista durante el Mundial de Qatar. Así lo ha anunciado RTVE durante la presentación de su nueva temporada. Iker Casillas emulará así a su exmujer Sara Carbonero, que ejerció un rol similar cuando él defendía la portería de la Selección.

“Estar aquí con los profesionales es un honor. Estoy agradecido a RTVE por esta oportunidad y aprendizaje que voy a tener. Estoy seguro que harán un papel digno y nos traerán la segunda estrella”, comentó Iker Casillas.

Arsenio Cañada, director del área de deportes de RTVE, señaló por su parte: “El deporte es pasión, y eso es lo que queremos transmitir desde el equipo de deportes. Nos vamos a levantar temprano y nos vamos a dormir tan tarde para contar lo que pase en Qatar”.

Iker Casillas ya ejerció de comentarista en los Oscar

Muy activo en sus redes sociales, el que fuera internacional español arrasó en Twitter comentando la bofetada de Will Smith a Chris Rock. Iker Casillas hizo gala de su buen humor y su comentario se convirtió en viral en redes sociales.

Para ello el madrileño se sirvió de un fragmento de la canción de cabecera de El Príncipe de Bel Air, la serie con la que Will Smith saltó a la fama en España. “Al oeste en Filadelfia,crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía! Jugaba al basket sin cansarme demasiado porque por las noches me sacaba el graduado !Cierto día jugando al basket con amigos unos tipos del barrio me metieron en un lío! Y mi madre me decía una y otra vez”, fue lo que escribió Iker Casillas en Twitter.