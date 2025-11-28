Alemania - España, en directo hoy: final de la Nations League femenina

España, vigente campeona del mundo y de la Nations League, se enfrentará a las germanas en una final que se jugará a doble partido: el primer encuentro se jugará en Kaiserslautern, mientras que el decisivo partido de vuelta se jugará en el Estadio Metropolitano Madrid. La selección que ahora dirige Sonia Bermúdez selló su pase a la final superando a Suecia por 5-0 en el global de las semifinales: España ganó 4-0 en casa con sendos dobletes de Alexia Putellas y Claudia Pina, y la doble Balón de Oro puso el broche con otro tanto en la vuelta (0-1).

Por su parte, Alemania se impuso a Francia en una eliminatoria mucho más igualada, donde la victoria por la mínima de las germanas en el partido de ida acabó siendo decisiva.