Alemania - España, en directo hoy: final de la Nations League femenina
La selección española femenina de fútbol defiende su título de vigente campeona
España, vigente campeona del mundo y de la Nations League, se enfrentará a las germanas en una final que se jugará a doble partido: el primer encuentro se jugará en Kaiserslautern, mientras que el decisivo partido de vuelta se jugará en el Estadio Metropolitano Madrid. La selección que ahora dirige Sonia Bermúdez selló su pase a la final superando a Suecia por 5-0 en el global de las semifinales: España ganó 4-0 en casa con sendos dobletes de Alexia Putellas y Claudia Pina, y la doble Balón de Oro puso el broche con otro tanto en la vuelta (0-1).
Por su parte, Alemania se impuso a Francia en una eliminatoria mucho más igualada, donde la victoria por la mínima de las germanas en el partido de ida acabó siendo decisiva.
XI DE ESPAÑA
Unos grandes antecedentes
El último precedente entre ambas potencias se produjo hace apenas unos meses, en unas semifinales de la Eurocopa que ya forman parte de la memoria reciente del fútbol español. Aquel día, España consiguió una victoria histórica con un gol de Aitana Bonmatí en la prórroga, un tanto que no solo selló el pase a la final, sino que supuso el primer triunfo español ante las germanas. Hasta entonces, Alemania había impuesto su ley en seis de los ocho enfrentamientos previos, reflejo de su experiencia y solidez competitiva.
Con estos antecedentes, el duelo de Kaiserslautern se presenta como un nuevo examen para una España en crecimiento, ambiciosa y decidida a consolidarse entre las mejores selecciones del mundo. La batalla comienza en suelo alemán, pero la resolución definitiva llegará en Madrid, donde se escribirá el último capítulo de una final que promete estar a la altura de la élite continental.
Una final espectacular
La final de la Nations League femenina ya está en marcha. La selección española afronta el partido de ida ante Alemania con la misión de defender el trono continental que conquistó en la edición anterior. El duelo se disputa este viernes 28 de noviembre en el estadio Fritz-Walter de Kaiserslautern, escenario que acoge el primer asalto entre dos de las grandes potencias del fútbol europeo.
El equipo dirigido por Sonia Bermúdez busca obtener un resultado positivo en territorio alemán para encarar con ventaja el encuentro de vuelta, previsto para el próximo martes en el Estadio Metropolitano de Madrid. No será un reto sencillo. El precedente más reciente entre ambas selecciones se vivió hace apenas unos meses, en las semifinales de la Eurocopa, cuando España logró imponerse gracias a un gol de Aitana Bonmatí en la prórroga. Aquella victoria fue la primera de la Roja frente a Alemania, una selección que dominó los enfrentamientos anteriores con seis triunfos en ocho duelos.
¡COMENZAMOS!
Bienvenidos y bienvenidas a este partido. Empezamos el minuto a minuto.
