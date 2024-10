Ancelotti, entrenador del Real Madrid: "No he pedido refuerzos"

El Real Madrid vuelve a LaLiga contra el Celta, en Balaídos, dispuesto a esprintar en las semanas más comprometidas del campeonato. Viaja a Vigo y luego recibe al Borussia Dortmund y al Barcelona. "Las sensaciones son bastante distintas. Tengo mucha más confianza ahora que hace un mes. Podemos sacar una mejor versión que en los últimos tiempos. Llega un momento importante de la temporada, tenemos rivales muy fuertes en Champions y Liga y llegamos con buenas sensaciones", asegura Carlo Ancelotti. "Hemos trabajado bien en este parón. Muchos jugadores han aprovechado para mejorar su condición física. Los internacionales han vuelto en plena forma. Tenemos buenas sensaciones para el partido de mañana ante un buen equipo. Veo a los jugadores más motivados"

Es un Madrid muy justito en defensa, pero eso no preocupa al técnico: "No he pedido refuerzos al club, porque el año pasado ya manejamos bien las lesiones que tuvimos y va a pasar lo mismo esta temporada", decía sobre posibles fichajes. "Si necesitamos un jugador idóneo para el Real Madrid, no lo descartamos, pero no es tan sencillos. Tenemos canteranos que pueden aportar, la vuelta de Alaba, que pronto estará con el equipo... De momento no pensamos en hacer fichajes".

Mbappé, tras un parón en el que se ha hablado mucho de él, está listo: "Ha aprovechado el parón para mejorar su condición. Está muy bien, feliz y con ganas de volver mañana y ser importante para el equipo. Estos 15 días le han ayudado mucho, porque es un jugador distinto de lo que era antes del parón", ha asegurado el entrenador italiano. Físicamente está mejor: "Sólo físico. A nivel táctico su posición no cambia a cómo ha jugado en los últimos partidos. Puede variar con Vinicius su posición pro banda izquierda, pero hemos estado centrados en el trabajo físico. Le ha venido bien esta parón y lo veo muy bien".

También Vinicius: "Le ha venido muy bien. Ha aprovechado, como Kylian o Mendy, para tener trabajo fuerte e intenso y tener también días de descanso que creo que han disfrutado. Las mías son sensaciones personales, luego el juez será el campo mañana"