Ancelotti: "Hay noches en el Bernabéu en las que lo hemos pasado de maravilla"

Carlo Ancelotti ha hablado por primera vez desde que Brasil anunciara que cogerá la selección a principio de junio. El entrenador seguirá en el banquillo blanco los tres encuentros que quedan de campeonato. Mañana el Mallorca, después el Sevilla y por último, la Real Sociedad, en el Bernabéu, en lo que será su despedida. Aún tiene asuntos que resolver, como el de Rodrygo y sus misteriosas ausencias, pero sus días en el Real Madrid ya suenan a pasado.

Mallorca: "Va a ser un partido competido, tenemos una baja importante y vamos a intentar sacar un equipo competitivo. Queremos ganar estos partidos, porque LaLiga no se ha acabado y queremos hacer bien estos partidos. Queremos terminar bien una temporada difícil"

Sentimiento: "Desde el día 26 voy a entrenar a Brasil, que es un reto importante, pero soy entrenador del Madrid y quiero acabar bien este tramo final de esta fantástica aventura. Estáis interesados en lo que voy a hacer, pero tengo que pensar en los días que me quedan aquí en el Madrid y por respeto esto focalizado en lo que tengo que hacer. Soy muy feliz, si hoy no diera la rueda de Prensa sería un día fantástica. Tengo la camiseta del Real Madrid hasta el día 25 y no quiero que me pregunten otra cosa, porque quiero esta camiseta. Quería ganar LaLiga y la Championss. Hay noches en el Bernabéu que lo hemos pasado de maravilla"

Comunicado del Real Madrid: "El Real Madrid sacará el comunicado cuando quiera, no hay ningún problema, Nunca he sentido que el Real Madrid no me quería. Él Madrid siempre me ha mostrado cariño, yo no podía ser entrenador del Real Madrid toda la vida. No hay que hacer un drama de esto. Se acabo esta temporada, mil gracias a este club"

Por qué no va a seguir: "El fútbol, como la vida, es una aventura que empieza y termina. Se acaba un periodo muy bonito, en el que lo he pasado muy bien. Pero hay un momento en que se acaba. Si se acaba la vida, se acaba el periodo en un equipo de fútbol. Quiero terminarlo bien y el 26 hablaré de otro desafío. No he tenido problema con el club y nunca voy a tenerlo. Es un club que voy a tener en el corazón. Lo hemos pasado bien, hemos ganado muchos título, con un recuerdo fantástico que se quedará toda la vida. Ayer me di cuenta que no iba a seguir".

Prisas de Brasil: "Cada uno actúa como mejor quiere actuar".

Sensaciones: "No me voy con frustración. He ganado once títulos en cuatro años, lo firmaría con sangre. La evaluación de este periodo ha sido inolvidable".

Consejos a Xabi Alonso: "Tiene todas las herramientas para ser un gran entrenador en el futuro".

Arrepentirse: "De qué me puedo arrepentir. He sacado lo máximo que podía sacar de mí mismo. Los títulos hablan por sí mismo".

Rodrygo: "Ha tenido un estado febril, ha intentado aguantar, hoy ha tenido una molestia en el músculo de la pierna, no sé de qué pierna. No está a su mejor nivel. Se han montado muchas especulaciones. Le tengo un cariño especial. Si no estás bien, anímicamente no estás bien. Está un poco desanimado"