La apuesta que sí hizo Ancelotti y no se atreve a hacer Xabi Alonso en el Real Madrid

Xabi Alonso atendió a los medios en la previa del duelo entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund, cuartos de final del Mundial de Clubes. El técnico del conjunto blanco abrió su intervención con un mensaje cargado de emoción, tras la muerte de Diogo Jota. “Queremos mandar nuestro más sentido pésame y un abrazo muy fuerte a su familia. Fue una noticia muy triste y empezamos el día con una sensación que te hace reflexionar. Lo hablamos y, en mi nombre y en el del club, queremos mandar mucho ánimo a su familia y a sus hijos”, expresó Alonso .

En lo deportivo, el entrenador se mostró plenamente concentrado en el desafío de los cuartos de final. “Después de los octavos contra la Juve, quieres dar más pasos, y el siguiente es cuartos y el Dortmund. Es un equipo top de Europa, que está acostumbrado a competir y jugó la final contra nosotros en 2024. Será un partido intenso y necesitamos completarlo a buen nivel. Estamos con ganas”, afirmó.

Real Madrid - Borussia Dortmund en cuartos del Mundial

Xabi Alonso destacó que su equipo debe estar “en la acción”, y asumió que en este tipo de eliminatorias ya no hay margen de error: “A veces sale mejor y a veces peor, pero necesitamos esa energía y ese ritmo porque ya son partidos de irnos a casa o de seguir. Tenemos que sentir esa adrenalina”.

En cuanto al rival, reconoció similitudes con el Dortmund que enfrentó recientemente cuando dirigía al Bayer Leverkusen: “El Dortmund de mañana se parece más al que me enfrenté en mayo que al que jugó contra el Madrid. Son diferentes plantillas. Desde que lo cogió Niko Kovač, ha ido en línea ascendente. Está compitiendo bien”.

Gonzalo, Mbappé y Endrick

Sobre los nombres propios del conjunto alemán, destacó la amenaza ofensiva: “Niko ha creado un equipo que encaja muy bien. Sabemos que Guirassy es un peligro y su primer año está siendo espectacular. Adeyemi también. Es un equipo sólido arriba y atrás. Va a ser un partido duro”.

La atención mediática se centró también en el estado físico de KylianMbappé, si está a punto. “Está mejor. Día a día ha ido recuperando y mañana por la mañana decidiremos si juega de inicio. Hay cosas que dejas abiertas hasta el último momento y esta es una de ellas. Me gusta que los jugadores lo sepan antes que la prensa”, explicó, sin desvelar su plan definitivo.

Sobre los delanteros disponibles, fue claro: “Cuento con los tres. Endrick está aún recuperándose. De cara a la planificación de la plantilla no estamos en eso. Más en rendimiento inmediato, para el Mundial, y las decisiones las tomaremos a posteriori”.

El nombre de Gonzalo también salió a la palestra. El joven atacante ha sido una de las sorpresas agradables del torneo. “Lo está haciendo muy bien y está aprovechando la oportunidad con su trabajo, goles y las ganas que está demostrando. Estamos contentos con él y es lo que esperábamos”, señaló. Además, no descartó verlo junto a Mbappé: “Claro. Depende del momento y de las necesidades. Pueden ser complementarios”.

La apuesta de Carlo Ancelotti

Uno de los puntos más interesantes de la rueda de prensa fue la reflexión sobre el papel de Fede Valverde. El uruguayo ha mostrado una evolución notable en su llegada al área rival. Ancelotti, en su momento, se jugó el carné de entrenador si no llegaba a los diez goles. “Carlo había hecho tanta carrera que se lo podía permitir Yo estoy empezando, no voy a arriesgar mi carrera diciendo un número de goles, pero es una amenaza desde fuera del área y llegando desde segunda línea. Es un jugador muy completo. Si tiene que jugar en la base lo hace. Creo que va a marcar muchos goles esta temporada, pero no voy a hacer apuestas”, bromeó Alonso, visiblemente satisfecho con el rendimiento del centrocampista. También confirmó que, pese a alguna molestia reciente, Valverde está recuperado para el choque.

El técnico aprovechó para elogiar el valor táctico de su plantilla: “No nos vamos a cerrar en una idea. La riqueza táctica nos va a dar alternativas para buscar soluciones. Tchouameni, por ejemplo, puede ser híbrido entre central y centrocampista. Veremos el planteamiento del Dortmund y los jugadores deben encontrar soluciones en el campo, conocen bien al rival”.

El parte médico no deparó grandes sorpresas: “La convocatoria va a ser la misma. Camavinga está mejor, pero es pronto. Militão y Carvajal suman entrenamientos y ya veremos lo que toca”.

También tuvo palabras para Arda Güler, el prometedor talento turco: “Tiene que intentar anticipar más que reaccionar. Si la posición es mejor, llegas antes al duelo. Es el momento de invertir para que haya un progreso. Lo está haciendo bien y le seguimos empujando para que madure”. Añadió que, pese a las altas expectativas en su país, están enfocados en su desarrollo: “Tiene muchas calidades. Es especial. Jugamos mejor con él. Presiona bien, pero tiene que aprender y desarrollar mejor su juego”.

El futuro de Rodrygo

Respecto a Rodrygo, mostró plena confianza en su capacidad de recuperación: “Estoy seguro de que puede volver a su mejor versión. Está con mentalidad positiva, con ganas y preparado para cuando se le necesite”.

No faltó la mención a Luka Modrić, a quien Xabi describió como un referente dentro y fuera del campo: “Siento un gran privilegio de contar con él. Es un placer tenerlo y ver cómo repercute de forma positiva en todo el equipo. Los demás jugadores necesitan absorber todo su conocimiento”.

Para cerrar, Alonso reflexionó sobre el calendario y el nivel del torneo: “En los últimos tramos de los partidos hay jugadores con problemas y es algo con lo que hay que convivir. No sólo nos pasa a nosotros. Intentamos hacer los cambios un poco antes”. También valoró la competitividad del Mundial de Clubes: “Está siendo un Mundial que nos está mostrando el gran nivel competitivo de otras ligas a las que los europeos no estamos tan familiarizados. Es bueno para el mundo del fútbol”.

En suma, un Xabi Alonso centrado, reflexivo y con la ilusión intacta de seguir avanzando con su equipo en el torneo más global del fútbol de clubes.