Así se despide el mundo del fútbol de Sergio Busquets tras su anuncio de retirada: "Confundió al fútbol mundial"

Sergio Busquets, uno de los mediocampistas defensivos más icónicos de la historia del fútbol mundial, para muchos el mejor, ha recibido multitud de mensajes de despedida tras anunciar su retirada. Xavi Hernández, con quién compartió la sala de maquinas del Barça y de la Selección destacó: “Busi, has sido el mejor centrocampista defensivo que han visto mis ojos. Ha sido un auténtico privilegio compartir tantos años contigo y sentir siempre esa seguridad al tenerte cerca en el campo. Me siento orgulloso de tu amistad”.

Por su parte, Andrés Iniesta, el tercer acompañante del que para muchos es el mejor centro del campo de la historia añadió: “Muchas felicidades por una carrera llena de humildad, trabajo y un compromiso intachable. Dejas una huella imborrable y un listón tan alto que será difícil de superar”. Los seguidores destacan no solo su rendimiento en el campo, sino también su liderazgo silencioso y su capacidad de sostener a todo un equipo desde el centro del campo, convirtiéndose en un referente del Barcelona y de la Selección española.

Xabi Alonso responde a los elogios de Riquelme al ´5´

Juan Román Riquelme, leyenda del fútbol argentino, elogió la singularidad del juego de Busquets: “El único número 5 que yo conocí en mi vida que es un número 10 y hace todo bien es Busquets. Él confundió al fútbol mundial. Ahora parece que si el equipo juega mal es por culpa del 5… No, el 5 la pasa mal, el 5 no la agarra. Busquets hay uno solo”. Riquelme también destacó su inteligencia en la toma de decisiones y su capacidad para sostener al equipo sin necesidad de protagonismos excesivos.

Xabi Alonso coincidió en la admiración hacia el mediocampista español: “Como compañero del centro del campo, todo lo contrario, a mí nunca me confundió. Es uno de los jugadores que sustenta a un equipo. Muy colectivo, muy generoso y muy inteligente. No era el más rápido, pero siempre estaba un metro por delante para tomar la decisión correcta. Todos hablamos con mucho cariño de Busi y esperamos que disfrute de sus últimos partidos antes de su merecido descanso, y después seguramente vuelva al verde en otra faceta del fútbol”.