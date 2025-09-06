Así se enteró el abuelo de Diogo Jota de la muerte de sus nietos

Fernando Silva, abuelo del futbolista del Liverpool y de su hermano André, conoció la tragedia mientras regaba las plantas, al ver la noticia en televisión. El accidente ha dejado a la familia rota y al mundo del fútbol conmocionado

La tragedia que acabó con la vida de Diogo Jota, delantero del Liverpool, y su hermano André Silva, jugador del Penafiel, se conoció en todo el mundo en cuestión de horas. Pero para Fernando Silva, abuelo de los jóvenes, el impacto fue brutal y repentino: se enteró del accidente mientras regaba las plantas en su casa, al ver la noticia en televisión. “Fue como si el mundo se detuviera”, expresó con dolor.

El siniestro ocurrió en la autopista A-52, cerca de Zamora, cuando los hermanos viajaban en un Lamborghini Huracán verde ácido rumbo a Santander para tomar un ferry hacia el Reino Unido. Las autoridades españolas apuntan a un posible exceso de velocidad como causa principal del accidente. Ambos fallecieron en el acto.

La familia, devastada, ha regresado a Gondomar, su localidad natal, para recibir el apoyo de amigos y vecinos. Rute Cardoso, viuda de Diogo Jota, con quien se había casado apenas dos semanas antes, permanece junto a sus tres hijos en medio del duelo.

El mundo del fútbol reaccionó con homenajes emotivos. En Anfield, los aficionados desplegaron pancartas con el mensaje “Diogo and Andre, You’ll Never Walk Alone”. En Penafiel, se recordó a André con un tifo que mostraba su dorsal “AS30”. La Federación Portuguesa también rindió tributo con una camiseta conmemorativa.