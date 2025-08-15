Así ha sonado el primer 'You'll Never Walk Alone' de la temporada en Anfield, en homenaje a Diogo Jota

Pura emoción es la que se ha vivido en Anfield durante el primer encuentro de la Premier League, donde el Liverpool ha rendido un sentido homenaje a Diogo Jota, quien falleciera trágicamente junto a su hermano el pasado 3 de julio en una carretera española.

La nostalgia y el respeto se apoderaron del estadio cuando los aficionados entonaron el icónico cántico You'll Never Walk Alone. Los presentes desplegaron banderas y pañuelos en memoria de Jota, acompañados por un conmovedor minuto de silencio que reflejó el dolor colectivo.

Los mensajes de apoyo se multiplicaron en las gradas, con pancartas que proclamaban "Rute, Dinis, Mafalda, Duarte, Anfield será siempre vuestra casa", evidenciando el profundo sentido de comunidad que caracteriza al club y su afición.

Tras el trágico accidente, el Liverpool ha implementado diversas iniciativas para honrar la memoria de Jota. Entre ellas, la retirada del número 20 de su camiseta y la futura instalación de una escultura conmemorativa cerca del estadio. El capitán Virgil Van Dijk expresó unas palabras sobre su excompañero, asegurando que su recuerdo permanecerá presente en cada partido.

El impacto del homenaje trascendió lo meramente simbólico. Los jugadores manifestaron su compromiso de honrar la memoria de Jota a través de su rendimiento en el campo. Van Dijk reflexionó: "Es extraño volver al trabajo y jugar al fútbol después de lo ocurrido. Nunca olvidaremos a Diogo, pero debemos esforzarnos por honrar su memoria".

Las puertas del estadio se cubrieron de flores y recuerdos, testimonios del amor de los hinchas. Quedó demostrado que el Liverpool es más que un club: es una familia unida por el respeto y el amor hacia sus jugadores y sus seres queridos.

La noche concluyó celebrando la vida de Diogo Jota, con la certeza de que su legado perdurará en el corazón de los seguidores, y con una victoria por cuatro goles a dos frente al Bournemouth, lo que permite al Liverpool dormir líder en la Premier.