Así fue la conversación de Rubiales con Jenni Hermoso en el avión: "¡Hazlo por mis hijas!"

El beso en la boca que dio el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, a la jugadora Jenni Hermoso en la ceremonia de entrega de las medallas de la Copa del Mundo ha eclipsado por completo el hito histórico de la selección española femenina y ha desatado una tormenta política cuyas consecuencias pueden ser letales para el mandatario del fútbol español.

Después de ver el revuelo que había causado el beso, Luis Rubiales intentó quitarle hierro al asunto, justificándose como que era un acto espontáneo entre dos amigos. Aun así, Jennifer Hermoso fue contundente diciendo que no se lo esperaba, no pudo hacer nada para evitarlo y no le gustó, por lo que la versión del presidente cambió. Pasó de quitarle importancia e insultar a aquellos que criticaban su actitud a difundir un vídeo de disculpas. Una grabación que está dando mucho de que hablar por cómo se gestó.

"Mi puesto está en juego..."

Relevo desvelaba ayer que Luis Rubiales pidió a Jenni Hermoso durante el vuelo de regreso a España que saliera con él explicando lo que había ocurrido durante la entrega de premios de Sídney tras el triunfo por 1-0 ante Inglaterra pero ahora se han conocido más detalles de la conversación. "Mi puesto está en juego, hazlo aunque sea por mis hijas. Necesito que salgas conmigo", le dijo Rubiales a Jenni Hermoso, según la periodista de Relevo Natalia Torrente.

Así lo ha explicado la periodista Natalia Torrente, que reveló la noticia, en el programa Espejo Público: "Rubiales en el vuelo hacia Madrid se dio cuenta de la repercusión mediática que estaba teniendo lo ocurrido y de las palabras del Miquel Iceta. Entonces se acercó a la jugadora con la mayor discreción posible para pedirle que por favor le ayudara en esto. Le dijo que estaba su puesto en juego y que si ella se pronunciaba iba a disminuir la importancia que se le estaba dando a esto... Ella pidió al entorno que no entrara. Considera que ella no tiene que dar explicaciones".

Ante la negativa de la jugadora, el técnico de la selección española, Jorge Vilda, intentó presionar a la familia de Jenni para que la "convencieran de hacer lo correcto" pero tampoco tuvo éxito. La futbolista quería enfocarse en hablar exclusivamente sobre el logro alcanzado por España en el torneo.

El polémico vídeo junto a la denuncia de que las declaraciones de la futbolista emitidas por la RFEF el domingo por la tarde a través de Efe, después de la obtención del título, tampoco provienen de la jugadora. El fragmento citado y atribuido a la futbolista, en el que aseguraba que se trataba de un gesto de aprecio mutuo entre amigos, habría sido redactado por el departamento de comunicación de la Federación.

Al márgen de sus disculpas, Rubiales aún tiene muchos asuntos que aclarar.