Así vetó Tebas el homenaje "proetarra" en San Mamés: "...desde el aire"

La última iniciativa del Athletic de Bilbao ha generado una gran indignación y las críticas siguen inundando las redes sociales. El club bilbaíno anunció en las horas previas al encuentro de ayer ante el Espanyol que en el inicio del partido realizaría un homenaje a la expedición vasca que coronó el Everest el 14 de mayo de 1980, según explicó la entidad, por llevar la ikurriña a la cima del mundo. En concreto, el hernaniarra Martin Zabaleta y el sherpa nepalí Pasang. Sin embargo, este acto llegó cargado de polémica ya que el club quiso olvidar que el montañero no solo llevó la ikurriña sino que coronó el Everest con el símbolo de ETA, algo que los usuarios de redes sociales se encargaron de recordar en redes sociales.

El tsunami de críticas llegaba desde todos lo estamentos sociales, político o mediáticos. Incluso la asociación mayoritaria de guardias civiles JUCIL calificó de "auténtico despropósito" el homenaje que el Athletic Club de Bilbao brindó en San Mamés a Martin Zabaleta, el montañero vasco que alcanzó la cima del Everest en 1980 y depositó una ikurriña con el anagrama de ETA. En declaraciones EFE, el secretario general de Comunicación de Jucil, Agustín Leal, criticó este homenaje: "Sin ser Zabaleta un terrorista hizo apología en la cumbre del Everest y más en un año, 1980, especialmente sanguinario, con 91 asesinados por ETA".

Leal señaló que el club bilbaíno "deja mucho que desear" con este tipo de actos que suponen, en el fondo, ensalzar el terrorismo.

Pero, a pesar de las críticas, nadie hizo nada por impedirlo y el Athletic decidió mantenerlo por tratarse de una gesta deportiva histórica para el pueblo vasco. Martín y Pasang Temba saltaron al césped junto a José Ángel Iribar, llegando a la posición del colegiado para realizar el saque de honor. Óscar de Marcos, capitán del Athletic Club y el resto de jugadores se colocaron a un lado para aplaudirles y la ovación en las gradas tampoco faltó.

Sin embargo, LaLiga logró vetarlo a su manera. Los espectadores que seguían el partido por televisión no pudieron ver el homenaje porque la retransmisión televisiva de LaLiga obvió ese instante en los prolegómenos del encuentro. Mientras en el estadio se les aplaudía y realizaban el saque inicial, la realización mostró una imagen aérea de San Mamés.

Las reacciones a este regateo de Tebas no se hicieron esperar. "Nuestro enorme agradecimiento a MovistarPlus y a sus comentaristas en el Athletic Club - RCDE Espanyol por no haber emitido imágenes ni haber hecho alusión alguna al inaceptable homenaje que se ha celebrado previo al partido. Un rayo de dignidad frente a lo inexplicable", comentó un usuario en una publicación que va acompañada del vídeo de la retransmisión.

"La Liga, no permitió las imágenes de homenaje a un proetarra. Yo les pido más, expulsen al Bilbao de la liga, o bájenlo a segunda. Es imperdonable este homenaje", escribió otro.

Pero tampoco faltaron las críticas e insultos al presidente de LaLiga tras esquivar el homenaje. La polémica está servida.