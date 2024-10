El Athletic homenajeará este sábado al montañero que coronó el Everest con el símbolo de ETA

La última iniciativa del Athletic de Bilbao ha generado una gran indignación y las críticas inundan las redes sociales. El club bilbaíno ha anunciado a través su página web que en el inicio del encuentro ante el RCD Espanyol realizará un homenaje a la expedición vasca que coronó el Everest el 14 de mayo de 1980, según explica la entidad, por llevar la ikurriña a la cima del mundo. En concreto, el hernaniarra Martin Zabaleta y el sherpa nepalí Pasang Temba realizarán el saque de honor del encuentro. Sin embargo, este acto viene cargado de polémica ya que el club parece olvidar que el montañero no solo llevó la ikurriña sino que coronó el Everest con el símbolo de ETA, algo que los usuarios de redes sociales se han encargado de recordar.

En un comunicado publicado en su web, el club afirma que "El 14 de mayo de 1980 es una fecha grabada con letras de oro y brillantes en la historia del deporte vasco, ya que fue el día en el que Martin Zabaleta y el sherpa Pasang Temba llevaron la ikurriña a la cima de la montaña más alta del mundo, convirtiendo a la enseña vasca en una de la decimosexta bandera en ondear en la cumbre del Everest. Sin duda, un éxito incontestable que llenó de orgullo a una sociedad necesitada de noticias en positivo".

"Las dos leyendas permanecieron 45 minutos en la cima del mundo y Zabaleta tomó una icónica foto de Temba con la ikurriña, rompiendo así la invisibilidad de los sherpas, antes de emprender una complicadísima bajada hasta reunirse con sus compañeros. Ahora, Zabaleta ha regresado desde EEUU y Temba está en Euskal Herria impartiendo diversas charlas en las que asegura que "el pueblo vasco es mi familia"" añaden.

Un "indigno" saque de honor

Por ello, aprovechando su reencuentro, y en el marco de la gala del centenario de la Federación Vasco-Navarra de Alpinismo, San Mamés les rendirá un merecido homenaje en la previa del partido de este sábado ante el RCD Espanyol, donde realizarán el saque de honor acompañados por Jose Angel Iribar y Alex Txikon.

La polvareda levantada por esta iniciativa viene por el hecho de que aquel día Martín Zabaleta no solo colocó una Ikurriña sino una bandera que incluía con el emblema de la banda terrorista ETA en un lado y el antinuclear el otro. Según declaraciones que realizó a su regreso a Bilbao afirmó que en efecto su ikurriña incluía un “eslogan que asumo personalmente”.

Oleada de críticas

El homenaje de La Catedral supone una ofensa a las víctimas como recordó en su día Consuelo Ordóñez. "Seguro que nunca habías oído hablar de estos tres jóvenes Dionisio, José Manuel y Jesús.Nadie ha salido jamás a la calle por ellos. Nadie pagó por asesinarles. Pero se pide por la excarcelación de los etarras todos los días. El día anterior a la masacre que recordamos hoy, el montañero vasco Martín Zabaleta coronó el Everest y dejó orgulloso la ikurriña con el logo de #ETA : "Asumo personalmente el eslogan". Era el año en el que más asesinó ETA: 1980" escribió en un tuit en 2020.

Las reacciones no se han hecho esperar y cientos de mensajes muestran su indignación en redes sociales. "Martín Zabaleta coronó el Everest en 1980 exhibiendo abiertamente una bandera de ETA. Ese año, especialmente sanguinario, la banda terrorista asesinó en España a 91 personas. Yo abogo por la reconciliación. Pero este homenaje del Athletic es impresentable y ensucia su historia", "Vaya, quien lo iba a decir, pero aquí el gobierno ni los comités deportivos no van a intervenir", "Eh, pero que los nazis, radicales y violentos son otros", "Por cosas como este homenaje a un pro etarra, yo (vizcaíno con nombre y apellidos vascos) dejé de ser del Athletic hace muchos años" o "Espero que el RCD Espanyol no se preste a homenajear a un etarra", son algunos de los cientos de mensajes que inundan "X".