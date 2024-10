Paco González no se calla por el homenaje a Martin Zabaleta en el Athletic - Espanyol

Los montañeros Martín Zabaleta y Pasang Temba, miembros de la primera expedición vasca que alcanzó la cima del Everest, en 1980, han realizado el saque de honor en el partido liguero de este sábado en San Mamés entre el Athletic Club- Espanyol.

Ha sido un homenaje del club bilbaíno a "los héroes que llevaron la ikurriña a la cima del mundo" aprovechando que ambos protagonistas están en Bilbao con motivo del centenario de la Federación Vasco-Navarra de Alpinismo.

Zabaleta ha regresado desde EEUU y Temba, sherpa en aquella expedición, está en tierras vascas impartiendo diversas charlas en las que asegura: "el pueblo vasco es mi familia".

Les acompañaron en su salida al campo el montañero vizcaíno Alex Txikon, destacada figura del himalayismo en el Siglo XXI, y el legendario meta internacional José Ángel Iribar.

En los últimos días se había generado polémica en redes sociales tras aparecer una foto de aquellos días de Zabaleta con un ikurriña con el anagrama de ETA y en contra de la central nuclear que se estaba construyendo entonces en la localidad vizcaína de Lemoiz.

Por eso, Paco González se ha indignado: ,"No sé si luego se ha arrepentido con el paso de los años”, decía Paco González. "Si hay que explicarle a una parte de la sociedad que matar está mal, es que hay una parte de la sociedad que está enferma. Para mí esto no tiene nada que ver ni con política ni con independencia ni con fachas ni con no fachas ni con rojos ni con no rojos. Matar está mal y lo que provocan los asesinatos, sean de parte de quién sean, es dolor. Lo mínimo es tener respeto por la gente que sufre dolor. Si el hombre ha ido evolucionando con los años y se arrepiente de aquello, pues bienvenido. Si no, si sigue en la primera lección, se la repetiremos: Matar no está bien"

Los montañeros fueron aplaudidos prácticamente por todo San Mamés y tras el saque de honor sonó por la megafonía 'Ikusi Mendizaleak', conocida tradicional canción vasca sobre la montaña y los montañeros que fue entonada por la mayoría del público.

Al tiempo, el club, en sus canales de comunicación destacaba la "ovación para los héroes que hicieron cima en el Everest el 14 de mayo de 1980". "Bejondeizuela (enhorabuena)", añade el Athletic.

Aquella expedición al Everest que culminó con éxito la formaron Juan Ignacio Lorente, Emilio Hernando, Ángel Rosen, Luis Mari Sáenz de Olazagoitia, Felipe Uriarte, José Urbieta, Kike De Pablos, Ricardo Gallardo, Xabier Garaioa, Xabier Erro, Juan Ramón Arrue y el propio Martin Zabaleta.