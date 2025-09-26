Atlético de Madrid - Real Madrid: horario y dónde ver hoy por TV y online el partido de LaLiga

La emoción de la séptima jornada de LaLiga EA Sports desembarca este sábado 27 de septiembre en el Riyadh Air Metropolitano, epicentro de un derbi madrileño que moviliza pasiones y concentra en Madrid a miles de aficionados en uno de los encuentros más esperados del calendario. El Atlético de Madrid, anfitrión en su fortín, encara la visita de un Real Madrid líder, invicto y con seis victorias en seis partidos, en un choque catalogado como de alto riesgo y con un fuerte despliegue de seguridad.

El Atlético llega tras una sufrida victoria ante Rayo Vallecano (3-2) gracias al triplete de Julián Álvarez, que sirvió de inyección anímica en un Metropolitano que ha visto al equipo sumar sólo una derrota en los últimos 22 partidos ligueros como local. El equipo de Diego Simeone, con nueve puntos producto de dos victorias, tres empates y una derrota, enfrenta bajas sensibles: Giménez (lesión gemelo), Almada (sóleo) y Cardoso (esguince), aunque recupera a Alexander Sørloth tras sanción. El Cholo fue claro en la rueda de prensa: "En este tipo de partidos no hay margen para especular. El derbi nos exige dar lo mejor y contar con los mejores disponibles".

Atletico de Madrid v Rayo Vallecano - LaLiga EA Sports AFP7 vía Europa Press Europa Press

Por su parte, el conjunto merengue vive una momento inmejorable con pleno de triunfos y una seguridad defensiva encabezada por Thibaut Courtois, quien acumula solo tres goles encajados en lo que va de LaLiga. El equipo dirigido por Xabi Alonso mantiene la eficacia ofensiva con Kylian Mbappé y Vinicius como máximos exponentes, el despliegue de Tchouaméni y Valverde en el centro, y Mastantuono sumando desequilibrio junto con Arda Güler.

Las ausencias de Trent Alexander-Arnold y Antonio Rüdiger suponen un desafío extra a una defensa que rotará entre Militão y Huijsen, mientras Bellingham busca un espacio en el once inicial. Xabi ha insistido en rueda de prensa en la complejidad del duelo y el ambiente especial que rodea a este tipo de encuentros: "La clasificación no garantiza nada. Sabemos que tendremos que trabajar mucho para llevarnos el partido".

Real Madrid Training Day In Madrid AFP7 vía Europa Press Europa Press

El derbi madrileño suma 222 duelos oficiales, 110 victorias blancas, 57 rojiblancas y 55 empates, aunque el Atlético no ha perdido ninguno de los últimos cinco partidos de competición doméstica contra el Madrid (una victoria y cuatro empates). El conjunto merengue busca igualar el récord de siete triunfos iniciales en LaLiga y ampliar la distancia histórica ante un equipo colchonero que acude a la cita tras 20 partidos consecutivos marcando como local.

Horario y dónde ver online TV el Atlético de Madrid - Real Madrid, LaLiga EA Sports

El partido comenzará a las 16:15 horas (hora peninsular española) y será televisado por los canales DAZN LaLiga, disponible en Movistar (dial 55) y Orange (dial 113), y en LaLiga TV Bar. También, se podrá seguir toda la cobertura del encuentro incluyendo previa, alineaciones, narración en directo y las declaraciones posteriores más destacadas en LA RAZÓN (www.larazon.es).

Posibles alineaciones del Atlético de Madrid - Real Madrid

Atlético de Madrid

Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Giuliano, Barrios, Koke, Nico González; Baena o Griezmann y Julián Alvarez.

Real Madrid

Courtois; Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Fede Valverde, Güler; Mastantuono, Vinicius y Mbappé.

Árbitro: Javier Alberola Rojas