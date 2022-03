Manchester City-Atlético de Madrid. Menotti contra Bilardo en el siglo XXI

Argentina exportó al mundo en las últimas décadas del siglo XX el enfrentamiento entre el menottismo y el bilardismo. Dos maneras contrapuestas de entender el fútbol y la vida que ahora reviven en el enfrentamiento entre el Manchester City y el Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Guardiola, escoltado por Juanma Lillo, contra Simeone. Resultaría complicado encajar en un discurso de Simeone algunas de las frases más célebres de Lillo como: «Para defender en zona hay que vivir en zona» o «Se confunde defender bien con mucha gente».

A Simeone le sirven todos para defender y a Guardiola le valen todos para atacar. Pero el fin es el mismo, ganar, y el Atlético del Cholo ya dejó fuera al Bayern de Pep de la final de la Liga de Campeones de 2016.

«Ellos juegan para ganar y nosotros jugamos para ganar. Sabemos que va a ser difícil imponer nuestro juego, porque ellos son buenos en eso», explicaba Guardiola después de conocer el enfrentamiento. «Es un equipo que es lo que es y es capaz de evitar lo que eres. Intentas imponer tu juego, pero a veces es difícil», asegura el entrenador del City.

«Si a Simeone le gusta no encajar goles, a mí me gusta más que a él. Y me gusta contraatacar, como a él», advierte Pep, preocupado de no buscar el enfrentamiento entre estilos.

«Ellos compiten para ganar títulos. Tuvieron éxito y todos saben cuál es su camino, los jugadores saben lo que tienen que hacer y es por eso que fueron increíblemente consistentes en el último año. Tenemos que ser inteligentes, esperar el momento adecuado», afirma el preparador del Manchester City, al que sólo le falta un verdadero goleador en su plantilla para completar el equipo que quiere.

Su fuerte es la posesión y el juego que son capaces de generar De Bruyne y Bernardo Silva, que en verano parecía destinado a abandonar el club y está siendo la referencia esta temporada.

Lillo vive en zona y Simeone, «partido a partido». Por eso se limita a expresar su «admiración máxima» por Guardiola en el mejor momento del año para su equipo.