Joao Félix no se vende: el Atlético rechaza una oferta de escándalo del United

El Manchester United está sumido en una crisis deportiva sin precedentes. Dos jornadas de la Premier, dos derrotas y colista de la Liga inglesa. La solución a la que apelan los dirigentes del club inglés es moverse en el mercado veraniego a dos semanas para el cierre del mismo. Y los movimientos del United apuntan directamente a la Liga española. El equipo inglés ha tanteado al Atlético de Madrid para ver si estaba dispuesto a vender a Joao Félix.

El United ha hecho una oferta al club rojiblanco por el jugador portugués por 135 millones de euros, según informa el diario Marca. Pero el Atlético no está dispuesto a deshacerse del que está llamado a ser su jugador franquicia por muchas temporadas. Joao Félix no se vende ha sido la reacción colchonera. El Atlético compro a Joao Félix al Benfica por 127,2 millones de euros en 2019 y no está dispuesto a venderlo. En un reciente amistoso de pretemporada entre el Atlético y el United, Joao Félix fue el autor del gol de la victoria rojiblanca. Su cláusula de rescisión asciende a 350 millones de euros.

Civitas Metropolitano

El estadio del Atlético, situado en el barrio de Las Rosas de la capital de España, ya luce en su cartelería su nuevo nombre, Cívitas Metropolitano. Esta nueva denominación, que sustituye al Wanda Metropolitano con el que se erigió el coliseo, se mantendrá durante las próximas diez temporadas tras el acuerdo con la empresa inmobiliaria, que será el patrocinador de sostenibilidad del club.

Así lo anunció el presidente del equipo, Enrique Cerezo, el pasado 19 de julio, quien presentó tanto el proyecto de la futura ciudad deportiva como la nueva denominación del estadio. En la presentación estuvieron presentes el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el consejero delegado del club, Miguel Ángel Gil Marín, los entrenadores del primer equipo masculino y femenino, Diego Pablo Simeone y Óscar Fernández, y varios representantes de ambas plantillas.

El Atlético de Madrid construirá un estadio para entre 6.000 y 8.000 espectadores en la zona del Anillo Olímpico y sufragará los equipamientos públicos deportivos que se levantarán en dos parcelas vecinas, que se destinarán a campos de fútbol y pistas de pádel y tenis.

La concesión al Atlético de Madrid de cinco parcelas aledañas al estadio, en la zona del Anillo Olímpico, propiciará que tres de ellas las destine el club de fútbol a una ciudad deportiva, que incluirá ese estadio con capacidad para entre 6.000 y 8.000 espectadores.