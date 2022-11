Atlético y Barça estudian el trueque del siglo que haría feliz a Simeone: ¿Joao Félix...?

Joao Félix apunta a ser una de las primeras salidas que puede cerrar el Atlético de Madrid en el próximo mercado de fichajes invernal. La relación entre el delantero portugués y Simeone está completamente rota, por lo que está decidido a salir en búsqueda de minutos. En el club están decidido a abrirle la puerta de salida si llega una oferta económica convincente y hasta ahora había varios clubes que parecína dispuestos a desembolsar una cantidad millonaria por su traspaso.

Es completamente prescindible, y por lo tanto estudiarán todas las ofertas que reciban por él, siempre y cuando sean lo suficientemente interesantes, y ronden los 80 millones de euros. Además, el Mundial de Qatar es una buena oportunidad para revalorizarse. PSG, Chelsea y Manchester United -que busca una incorporación tras la marcha de Cristiano Rolando- parecen los candidatos más firmes.

Sin embargo, acaba de estallar una bomba que reventaría el mercado. El jugador portugués se quiere ir del Atleti en el mercado invernal a ser posible. Jorge Mendes, su mediático representante tiene claro lo que quiere hacer con él y el portal web Madrid Barcelona ha soltado una sorprendente noticia que afecta a Joao Félix, el Barça y Simeone.

Señalan que Jorge Mendes habría propuesto un trueque increíble a Joan Laporta para que así el Atlético de Madrid pudiera cumplir el deseo de un Joao que no quiere estar más bajo las órdenes del Cholo Simeone. La otra parte de este trueque tiene que ver con Ansu Fati. Ansu Fati no está contento con su rol actual por la poca continuidad que tiene con Xavi Hernández y no le importaría cambiar de aires.

Joan Laporta y el técnico del Barça, Xavi Hernández, siempre ha reconocido que el portugués es un futbolista de su agrado y en el Atlético tampoco harían ascos a Ansu Fati. Para Simeone no son compatibles Joao Félix y Griezmann. Es mucho más rentable un Álvaro Morata que se entrega defensivamente como le gusta al técnico argentino.

Habrá que esperar a que acabe el Mundial pero lo cierto es que al portugués no le están faltando pretendientes. En gran parte, también, porque Mendes lo está ofreciendo por toda Europa. Incluido, como no, el FC Barcelona, donde quiere aprovechar su magnífica relación con Joan Laporta para hacer un negocio doble que le llenaría de dinero su cuenta personal por las comisiones que recibiría.

Según informa la web Madrid-Barcelona.com, el representante portugués se ha puesto en contacto con el presidente del Barcelona durante esta semana para ponerle encima de la mesa un trueque que supondría un auténtico bombazo el próximo mes de enero: cambiar a Ansu Fati por Joao Félix. Una opción que convence tanto a Simeone como al joven delantero luso.