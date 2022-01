El tuit borrado del hermano de Joao Felix contra Simeone

Está turbulento el Atlético, que no encuentra el modo de salir de su crisis, pese a que contra el Valencia está ha conseguido ganar desesperada y épicamente tras haber recibido dos goles ante la estupefacción del Wanda.

Uno de los titulares ha sido Joao Felix, que ha vuelto a hacer un partido que no ha gustado a su técnico, quien parece no tener más paciencia. Así que con el marcador 0-2 y a falta de media hora para que terminase el duelo, Simeone ha sacado a Felipe al campo y ha retirado a Joao Felix. Ese cambio no ha gustado a parte de la grada, que ha silbado esa decisión de su mítico entrenador.

No sólo parte del Wanda ha reprochado eso al argentino. También Hugo Felix, el hermano del futbolista (que además juega en el Benfica), ha escrito un tuit que ha decidido borrar, pero en las redes sociales todo deja huella. Sin palabras, deja muy claro lo que piensa del cambio.

Algo se está rompiendo en el Atlético y la polémica en torno a Joao Felix ayuda muy poco. El delantero parece que se siente incomprendido, pero cada vez que Simeone le da una oportunidad no termina de hacerse con el sitio. Cada partido se le exige que haga algo diferencial, pero no siempre le sale y lo que no termina de convencer a sus críticos es que da una imagen de indiferencia que saca de quicio a lo que se le pide a los jugadores en este Atlético de Simeone.

Si es por el resultado del partido, el entrenador ha ganado la sorda batalla que tiene con su delantero y que no va a tener fin. El problema es que la salida más sencilla, ahora mismo, es la de que se ponga distancia entre el delantero y el entrenador. El jugador, da la impresión, de que está fuera de lugar, que no se encuentra a gusto y que no puede desarrollar a tope sus virtudes. Y por parte del entrenador rojiblanco lo que parece es que no se fía del futbolista y que sí cuenta con él es porque no tiene más remedio.

Cuando no estuvo Joao Felix en el campo, el Atlético vivió una media hora de euforia, ilusión y puede que de punto de inflexión para el resto de la temporada. Lo que parecía un partido perdido, otro más, una piedra más en el largo viaje del Atlético, se convirtió en un encuentro heroico, con el Wanda vibrante, el equipo empujando con fe y al final ganando, con Carrasco en plan figura y un taconazo de Correa que, a ver ahora, quién no le pone titular.

Sin Joao Felix.