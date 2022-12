El Atlético abre la puerta a Joao Félix: “La relación con el míster no es buena”

Joao Félix pidió a Jorge Mendes que le buscara una salida del Atlético de Madrid en el mercado invernal y el agente portugués ya se ha puesto manos a la obra. Relegado a un segundo plano por Simeone, Joao Félix demanda más protagonismo. El Atlético de Madrid, por su parte, obligado a cuadrar sus cuentas tras haber quedado fuera de competiciones europeas, escuchará ofertas por él en el mercado invernal.

Así lo ha admitido hoy Miguel Ángel Gil Marín, máximo accionista del Atletico de Madrid, desde Qatar. “Es la apuesta más grande que ha hecho el club esta temporada. Creo que tiene el nivel máximo mundial pero, por los motivos que ahora no merece la pena entrar, la relación entre el míster y él no es buena, ni su motivación. Lo razonable es pensar que sale, aunque me encantaría que siguiera, pero esto no es lo ideal del jugador”, ha asegurado ante las cámaras de Televisión Española.

Miguel Ángel Gil Marín analizó la actualidad del Atlético en Doha, a donde se trasladó para ver a la Selección española y participar en la asamblea del fútbol español. Analizando el Mundial, Gil Marín destaca a dos selecciones. “Brasil es la más espectacular y la más sólida Francia. Parece que son las mejores, pero el fútbol es caprichoso”. Además, centrados en sus futbolistas dice estar “orgulloso por Morata. Me gustaría que jugaran más, pero creo que es bueno para el Atlético tener doce jugadores en el Mundial”.

En las declaraciones, recogidas por Marca, el máximo accionista rojiblanco también se ha referido a los rumores que situan al seleccionador nacional en el banquillo rojiblanco. “Luis Enrique me gusta mucho en lo personal y en lo profesional. Creo que tiene el talento para entrenar a cualquier equipo de nuestra Liga. Está claro que suma para todos. Para los medios de comunicación, para los jugadores y para los clubes porque ofrece rendimiento. Creo que es bueno”. Tras ser insistido sobre la vinculación del seleccionador con el Atlético, lo tiene claro Gil Marín. “Creo que el aficionado del Atlético tiene en la mente a Diego. ¿Qué pasará en el futuro? Ni Diego ni nosotros lo sabemos. Los dos hemos crecido mucho”.

Estas palabras dejan por tanto claramente abierta la puerta a la salida del atacante portugués de 23 años, que apenas ha sido titular en 9 de los 18 partidos que ha disputado este curso. El atacante luso se coloca así en el escaparate y se admite claramente que su relación con el entrenador no es precisamente la mejor.