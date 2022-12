La Selección escoge al recambio de Luis Enrique

Según avanza el Mundial de Qatar, la Federación ve menos claro que Luis Enrique vaya a renovar su contrato. La Juventus ha tentado al asturiano con una suculenta oferta y Atlético de Madrid y Manchester United también estarían dispuestos a pujar por él en el caso que decidiera no seguir al frente de la Selección. La Federación, por su parte, ya habría elegido al que será el recambio de Luis Enrique, Marcelino García Toral.

Como venimos contando en LAOTRALIGA, conocedor de que su paisano podría dejar la Selección tras el Mundial de Qatar, el técnico de 57 años decidió no renovar el pasado verano su contrato con el Athletic. Es por ello por lo que Marcelino García Toral se ha mantenido sin equipo desde entonces, quería estar libre para ser una opción para la Federación. En concreto, el asturiano ha rechazado a un total de seis clubes. Sevilla, Elche, Brighton, Nottingham Forest, Wolverhampton y de un sexto equipo cuyo nombre no ha trascendido.

⚠️ ¡Atención al futuro de Marcelino!



🗣️ @pedro_morata:



➡️ "Ha rechazado a seis equipos"



➡️ "Creo que Marcelino está esperando la llamada de la @SEFutbol"



📺 #ElGranDebate pic.twitter.com/zqlXNiiCOB — Directo Gol (@DirectoGol) October 17, 2022

Marcelino García Toral se ha ofrecido para ser el relevo de Luis Enrique en la Selección

Cuestionado recientemente por la posibilidad de hacerse cargo de la Selección, y mostrando un gran respeto hacia Luis Enrique, Marcelino García Toral señaló: “La mayoría de los entrenadores españoles tendrían la selección nacional como su mayor ambición. Espero que pueda suceder algún día. Pero no sé si será un año o dos años o diez años. Ahora mismo es imposible porque hay un entrenador que lo está haciendo muy bien y al que tengo el máximo respeto”.

La alternativa de la Federación a Marcelino García Toral

Otro que también se ofreció meses atrás para coger la Selección si Luis Enrique no renovaba fue Luis de la Fuente, actual seleccionador Sub-21: “Claro que me plantearía cogerla”. “Ahora mismo me siento valorado. Cuando eso no sea así, ya me replantearé otras cosas. Yo he aprendido a ser cortoplacista en el fútbol. Mi objetivo es volver a clasificar a la Selección para el campeonato de Europa. ¿Después? No lo sé”, manifestó el riojano. Ahora, según el diario MARCA, la Federación se habría decantado por Marcelino García Toral en detrimento de Luis de la Fuente por su dilatada experiencia.

Luis Enrique ha recibido una mareante oferta para dejar la Selección

Luis Enrique, que ya entrenó en su día a la Roma, podría regresar a la Serie A de la mano de la Juventus. El equipo italiano ya le habría trasladado una oferta según reveló en noviembre Eduardo Inda en El Chiringuito: “Luis Enrique tiene al Atlético, pero también le han llamado de la Juventus y le han ofrecido 10 millones anuales. Rubiales quiere que siga hasta 2024 y gana tres brutos por temporada que luego se quedan en la mitad. Los seleccionadores siempre ganan menos. Del Bosque fue campeón del mundo ganando 1,5 millones. Luis Aragonés ganaba algo menos de un millón. A Luis Enrique le llegó una oferta de la Juventus por más dinero y tres temporadas”.

Dicha oferta podría ser mejorada con creces por el Atlético de Madrid. Y es que, si Simeone y el conjunto rojiblanco decidieran separar sus caminos el próximo verano, el cuadro colchonero se ahorraría la ficha del argentino, que es de 46 millones de euros brutos por temporada. De este modo el Atlético de Madrid daría un respiro a su economía, que verá reducidos considerablemente sus ingresos tras haber quedado apeado de competiciones europeas esta temporada. Es por ello por lo que piensa en Luis Enrique, con el que ya tuvo un acuerdo en su día Miguel Ángel Gil Marín, como recambio. Para que este movimiento se produzca, y para que Marcelino García Toral pueda ser su relevo en la Selección, Luis Enrique tendrá que hacer oficial antes que no renueva su compromiso con España.

Sin embargo el asturiano sigue sin despejar la incógnita. Preguntado por su futuro, Luis Enrique contestaba: “Eso es lo que menos puede interesarme a mí y a todos los que formamos parte de la Selección. El objetivo es hacer un gran Mundial y dar el mejor rendimiento. Luego tenemos tiempo de sobra para ver qué hacemos y cómo lo hemos hecho”.

Rubiales y la posibilidad de que Marcelino García Toral se haga cargo de la Selección

También se ha negado a responder Luis Rubiales, presidente de la Federación, si Marcelino García Toral será su recambio al frente de la Selección: “Ni en el metaverso me pongo a pensar en Valverde o Marcelino. Me gusta el Luis Enrique de carne y hueso. Sobre su futuro, habrá que esperar a que acabe el Mundial”.