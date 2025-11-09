El Atlético, de Griezmann a los temblores a balón parado

Fue un partido relativamente fácil para el Atlético el del Levante en el Metropolitano. La cuestión es que ha dejado varias luces y más de una sombra de sospecha sobre los rojiblancos. Los de Simeone fueron muy superiores a su rival y la diferencia de goles podría haber sido aún mayor si la fragilidad defensiva del equipo no se empeñase en dar aire a sus rivales. En demasiadas ocasiones se les hace creer que pueden rascar algo cuando se enfrentan al Atlético.

Aún con estrellas como Julián Álvarez o Baena que todavía están lejos de alcanzar su mejor nivel, hay tantas opciones ofensivas en la plantilla que alguna siempre puede tener una buena tarde para ganar el partido. En esta ocasión fue el turno de Antoine Griezmann. Le bastó media hora para marcar diferencias con dos goles que encarrilaron la victoria. El primero de ellos llegó cuando llevaba sólo 30 segundos sobre el cesped. Al francés no le ha quedado otra que adaptarse a un nuevo rol, sin ser el jugador capital que fue, intercalando titularidades con suplencias, pero consiguiendo tener destellos de brillantez en los minutos que le da el Cholo, sobre todo cuando sale desde el banquillo. No está para jugarlo todo, pero sigue siendo muy bueno.

Lo que no es bueno, por no decir que es lamentable, es el juego aéreo de este Atlético, muy lejos de aquel equipo infranqueable por arriba de los primeros años de Simeone. Para muestra un botón: ante el Levante en 21 córners a favor, los rojiblancos no lograron rematar ni el 20 por ciento. Eso fue en el Metropolitano, pero hay un dato aún más desesperante y es que ha tenido 90 saques de esquina a favor en lo que va de temporada con la friolera de cero goles marcados. Es una estadística terrible.

A balón parado, el Atlético se convierte en un equipo de benjamines jugando contra adultos, porque defensivamente es otro esperpento. El gol de Manu Sánchez rematando solo la salida precisamente de un saque de esquina es de un equipo muy poco trabajado y con una carencia que le puede costar demasiado cara.