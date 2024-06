Austria - Francia: Lienhart, los 12 minutos que jugó en el Real Madrid, la anécdota con Zidane y las charlas con Pepe y Cristiano

"Solo me preguntan los periodistas, porque la mayoría de la gente no lo sabe", dice el central austriaco Philipp Lienhart. Se refiere a su paso por el Real Madrid. Incluso llegó a debutar en el primer equipo en partido oficial: jugó doce minutos un partido de Copa contra el Cádiz. Pero no uno cualquiera: "Fue extraño porque ya sabíamos en el descanso que Rafa Benítez había metido a un jugador que estaba sancionado. El partido continuó y entré en lugar de James Rodríguez en el minuto 78", recuerda en una entrevista a "Bild". Fue el famoso día de la alineación indebida de Cheryshev, que terminó con la descalificación del Madrid.

Su paso por el club blanco le terminó de convencer de que podía ser futbolista. Como antes no lo tenía claro comenzó unas prácticas como administrativo. El Madrid lo reclutó para el filial y allí estuvo a las órdenes de Zidane, del que recuerda una anécdota que tiene clavada: "Una vez estábamos entrenando tiros libres. No conseguíamos marcar ni uno y él cogió el balón y dijo: ‘‘Mirad, chicos, así es como lo tenéis que hacer’’; y metió la pelota en la esquina superior. Todos entendimos lo increíble que era".

De Zidane a Pepe y Cristiano

Zidane le instruyó en cómo sacar el balón rápido y Pepe, cuando entrenaba con el primer equipo, le dio consejos sobre cómo colocarse para defender mejor. También tuvo alguna conversación con Cristiano Ronaldo: "Se me acercó y me preguntó cómo estaba, qué idiomas hablaba y de dónde venía. Fue alucinante que de repente pudiera entrenar con los mejores del mundo", revivió en "T-online".

Los problemas para llegar a la Eurocopa

En la capital de España estuvo entre 2014 y 2017 (entre los 18 y los 21 años), primero como cedido y luego contratado, pero las posibilidades de hacer carrera en el Bernabéu eran pocas teniendo como competencia a Sergio Ramos y Varane en el equipo de las tres Champions seguidas. En el verano de 2017 se fue a préstamo al Friburgo, que lo fichó el curso siguiente y allí es uno de los pilares hoy en día. Muchos obstáculos se le han cruzado por delante antes de esta Eurocopa. Primero sufrió una lesión en la ingle, de la que tuvo que ser operado, y después otra en la rodilla.

Desde diciembre, apenas pudo jugar 28 minutos con su equipo, en el partido de la transición de una dolencia a otra. Pese a todo, Rangnick, el seleccionador de Austria, cuenta con él. Reapareció unos minutos en un amistoso contra Serbia y ya fue titular en el último ensayo ante Suiza, al que también llegó por poco por un choque en un entrenamiento por el que le tuvieron que dar tres puntos cerca del ojo derecho.

Críticas al dinero del fútbol

Otra cosa que le sorprendió a Lienhart de su paso por el Real Madrid fue ver "a chicos de 17 años paseando con neceseres de 500 euros". "No creo que sea necesario ni que sea bueno que un jugador joven gane tanto dinero, puede perder de vista lo realmente importante en su carrera", aseguró en "Transfermarkt". Otras veces ya había expresado que lo que menos le gustaba del fútbol era que hubiera traspasos de 200 millones: "Es absurdo".

