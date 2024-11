El aviso de Carlo Ancelotti tras caer en Anfield: "Diles que estaremos en la final"

El Real Madrid cayó derrotado por 2-0 ante el Liverpool en la quinta jornada de la fase de liga de la Champions 2024-2025, gracias a los goles del argentino Alexis Mac Allister y el neerlandés Cody Gakpo en un duelo en el que el conjunto inglés llevó siempre el peso ofensivo, ante la pasividad y la falta de intensidad de los madridistas. Los pupilos de Carlo Ancelotti se complican avanzar a los octavos de final de manera directa y pasa a ser el último equipo que jugaría los 'playoffs'. El vigente campeón de Europa se plantaba con bajas en el siempre imponente Anfield y su planteamiento fue algo ramplón y sin colmillo. Ni rastro de Kylian Mbappé, que falló un penalti como Mohamed Salah en la segunda mitad, tras unos primeros 45 minutos en los que los blancos supieron sufrir para seguir con vida. Pero el asedio de los 'reds' se hizo realidad en la segunda parte, con los tantos de Mac Allister y Gakpo, ante un Real Madrid que suma por primera vez en su historia tres derrotas en la primera fase de la competición.

Sin embargo, el técnico italiano no se muestra preocupado y cree que su equipo solventará la situación. Y no solo eso, sino que se ve en la final tal y como reveló el periodista italiano Alberto Cerruti en la cadena SER.

El conocido periodista de 'La Gazzetta dello Sport' e íntimo amigo del técnico italiano asegura haber hablado por teléfono con el entrenador del Real Madrid durante las últimas horas y este le ha transmitido tranquilidad. Asimismo, ha lamentado algunos factores de mala suerte como la plaga de lesiones del equipo y el penalti fallado por Kylian Mbappé y ha mandado un mensaje directo al programa de Manu Carreño: "Diles que me cito con ellos el próximo 31 de mayo en la gran final de la Champions en Múnich (Alemania)".

Los puntos que necesita el Real Madrid

Son 24 los equipos que se clasifican para la siguiente fase de la Champions y el Real Madrid, con dos victorias y tres derrotas, está ahora mismo, en la posición 24. Debajo de él se encuentra el PSG, que, si acabase así, no jugaría la siguiente fase. La diferencia entre estar entre los ocho primeros o en los puestos más abajo es que te ahorras dos partidos de clasificación. El octavo es el Mónaco, con diez puntos, los mismos que el Lille, que ocupa la decimosegunda posición. El Bayern, con un punto menos, está en el puesto 13. Es decir, varios clásicos, potencias del fútbol europeo, están, por ahora, obligados a jugar la clasificación de play-off. No son buenas señales, pero no es muy grave.

Según calculó Míster Chip en su canal de Youtube y tras más de 50.000 combinaciones, con nueve o diez puntos se podría estar en la siguiente fase. El Real Madrid tiene seis, por lo que le bastaría, en los tres encuentros que le quedan, con sumar un empate y una victoria.