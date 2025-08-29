El Barça inscribe a Gerard Martín: ya sólo le quedan dos futbolistas

El Barcelona, como la mayoría de equipos de LaLiga, ha vuelto a tener un verano complicado en el capítulo de la inscripción de sus jugadores, pero parece que finalmente va a volver a tener un final feliz. La baja de larga duración de Ter Stegen, después de la crisis que el capitán tuvo con el club, más un aval de la directiva permitió que Rashford y Joan García pudieran estar ya en la primera jornada de Liga contra el Mallorca.

La cesión de Iñaki Peña al Elche ha propiciado el siguiente movimiento: Gerard Martín ya figura también en la web de LaLiga como parte de la plantilla del Barcelona, con el dorsal 18. El canterano tuvo que jugar la temporada pasada partidos importantes como la final de la Copa del Rey o las semifinales de la Champions contra el Inter, por la lesión de Balde. En esta pretemporada, Flick lo ha probado incluso como central, pues es zurdo e Iñigo Martínez ya no está.

Los casos pendientes

A la entidad azulgrana le faltan todavía dos casos por resolver: Szczesny, que renovó hasta 2027; y Roony Bardghji, el extremo sueco fichado que podría haber tenido ficha del filial, pero finalmente será del primer equipo.

La liberación del contrato de Oriol Romeu y la salida de Héctor Fort, como cedido seguramente, al Mallorca, podrían liberar el espacio suficiente como para que Hansi Flick tenga por fin a todos sus futbolistas disponibles, lesiones aparte. La alternativa sería ampliar el aval. También en el club están pendientes del futuro de Fermín, canterano, un futbolista muy del agrado del entrenador y que va a ser importante seguro, pero cuyo traspaso podría llevar al club una cantidad importante, y el Chelsea está muy interesado. En otras circunstancias, no habría debate porque Flick cuenta mucho con él, pero el Barça se lo puede plantear si el futbolista da el paso de querer salir.

El año pasado el Barcelona ya vivió una situación parecida. Dani Olmo no pudo jugar hasta la tercera jornada, en Vallecas, precisamente el próximo destino de los azulgrana, el domingo, en la jornada 3. Hace tres cursos sucedió lo mismo con Koundé.