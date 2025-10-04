El Barça se sale con la suya y Fer López suplirá a Marc Bernal en la sub-21

El centrocampista del FC Barcelona Marc Bernal se convertía ayer en la principal novedad de la convocatoria del seleccionador sub-21 español David Gordo para los partidos contra Noruega, amistoso, y frente a Finlandia, de clasificación para el próximo Europeo Sub-21, en una lista con muchas bajas debido al Mundial Sub-20 que se está jugando en Chile.

El mediocentro catalán regresó de una larga lesión dando una asistencia a Robert Lewandowski en el partido de la jornada 4 de LaLiga EA Sports ante el Valencia, tras estar más de un año lesionado. Ahora, Bernal aparece por primera vez en una lista de 'La Rojita', al igual que el portero Bruno Iribarne (Almería), el lateral Iván Fresneda (Sporting CP), los centrocampistas Mario Martín (Getafe), Miguel Carvalho (Al-Qadsiah) y Pau Prim (Al-Sadd) y el delantero Sergio Rodelas (Granada).

Una convocatoria que, tras la polémica suscitada con lamine Yamal, no gustó nada al barcelonismo ni al propio club. Desde su lesión, el futbolista apenas ha disputado 23 minutos en tres partidos con su club por lo que en el Barça no consideran oportuna la llamada a un futbolista que está en pleno proceso de recuperación.

Un malestar que tampoco ocultaba Hansi Flick en su rueda de prensa previa al encuentro liguero ante el Sevilla. El técnico alemán no dudó en cuestionar la convocatoria de Marc Bernal con la selección española Sub-21. "Es una situación difícil. Viene de una lesión grave y estuvo fuera más de 12 meses. No está al mismo nivel físico que antes de la lesión y tenemos que cuidarle. La federación también tiene que cuidarle", avisó.

Unas quejas que finalmente han obligado a la RFEF que ha dado marcha atrás anunciando sustituto.

Fer López se suma a la concentración

"Fer López, jugador del Wolves, se sumará el lunes a la concentración de la Selección española sub-21, que jugará ante Noruega (amistoso internacional, viernes 10 en Guadalajara) y Finlandia (clasificatorio para el Europeo, jueves 14 en Castellón de la Plana) en esta ventana de octubre. Fer López suple en la convocatoria a Marc Bernal, quien presenta molestias físicas" afirma la RFEF en un comunicado.

"Los servicios médicos de la Real Federación Española de Fútbol, en contacto con sus homólogos del FC Barcelona, han atendido los informes presentados el viernes por la noche por el club catalán, con la lista de David Gordo ya anunciada a mediodía. Anteponiendo siempre la salud del futbolista, la RFEF ha optado por desconvocar a Marc Bernal", concluye.

Sin embargo, pese a ser desconvocado, todo apunta que formará parte de la lista de Flick y viajará a Sevilla