Lío monumental por la convocatoria de Marc Bernal con la selección Sub-21: "¿Estamos locos...?

El centrocampista del FC Barcelona Marc Bernal es la principal novedad de la convocatoria del seleccionador sub-21 español David Gordo para los partidos contra Noruega, amistoso, y frente a Finlandia, de clasificación para el próximo Europeo Sub-21, en una lista con muchas bajas debido al Mundial Sub-20 que se está jugando en Chile.

El mediocentro catalán regresó de una larga lesión dando una asistencia a Robert Lewandowski en el partido de la jornada 4 de LaLiga EA Sports ante el Valencia, tras estar más de un año lesionado. Ahora, Bernal aparece por primera vez en una lista de 'La Rojita', al igual que el portero Bruno Iribarne (Almería), el lateral Iván Fresneda (Sporting CP), los centrocampistas Mario Martín (Getafe), Miguel Carvalho (Al-Qadsiah) y Pau Prim (Al-Sadd) y el delantero Sergio Rodelas (Granada).

"¡Es más grave que lo de Lamine...!

Tras el enfrentamiento del FC Barcelona con la Federación por el "caso Lamine Yamal", la convocatoria de Marc Bernal ha incendiado al barcelonismo. Desde su lesión, el futbolista apenas ha disputado 23 minutos en tres partidos con su club por lo que en el Barça no consideran oportuna la llamada a un futbolista que está en pleno proceso de recuperación.

Nada más conocerse la lista, el barcelonismo no dudó en estallar en redes. "Ha sido convocado después de un año de lesión y sin ritmo. Bellingham sigue sin ser llamado por su lesión de hombro. Es la diferencia entre una federación corrupta y otra digna", "Está en pleno proceso de recuperación... ¿Estamos locos?", "Hay que estar muy mal en España para que no haya nadie que pueda ocupar su puesto. Joder al Barca va implícito..." o "Esto es más grave que lo de Lamine, están poniendo en juego su carrera", son algunos de los indignados comentarios que inundan "X".

Otros usuarios sin embargo no ven adecuada la llamada a Marc Bernal pero por motivos muy diferentes. Y es que algunos no olvidan la polémica generada el pasado mes de junio. La Patum volvía a llenar las calles de Berga para vivir una de las fiestas tradicionales más importantes de Cataluña. Unas fiestas en las que Bernal se convirtió en protagonista por su polémica reacción a los insultos a España de parte de los asistentes.

El joven futbolista formado en la Masía, considerado como uno de jóvenes más prometedores de la plantilla blaugrana a pesar de la lesión en la rodilla que lo dejó en el dique seco toda la pasada temporada, presenció las fiestas desde un balcón de la plaza, rodeado de esteladas, para no perderse ningún detalle.

¡No vayas con la selección!

Bernal no ha tardado en volverse viral en las redes sociales por lo ocurrido durante la celebración en la que se produjeron graves insultos a España y a la selección. En uno de ellos se puede ver como la gente canta "Marc, no vayas a la selección". El cántico se convierte en unánime entre los asistentes y se repite durante varios segundos. Pero la cosa no se quedó ahí y pronto comenzaron a oírse gritos de "puta España". Sin embargo, el futbolista, lejos de incomodarse se mostró muy sonriente, aplaudiendo y saludando a la multitud.

Las reacciones a su gesto no han tardado en aparecer y muchos usuarios reclaman ya que no sea convocado con La Roja. "Qué juegue con Cataluña...", "No deberían llamarlo salvo que demuestre públicamente su amor por España" o "Qué asco dais..." fueron algunos de los mensajes publicados por los aficionados que se sintieron ofendidos con su actitud.