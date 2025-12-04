El Barça toma una importante decisión con la lesión de Dani Olmo

El FC Barcelona firmó una remontada crucial para tumbar al Atlético de Madrid (3-1) en el Spotify Camp Nou y abrir una brecha de seis puntos con los rojiblancos en esta jornada 19 adelantada por la Supercopa, un triunfo que además metió presión al Real Madrid antes de su visita al Athletic Club en San Mamés. Una cita que el club blanco ganó con solvencia.

Pero no todo fue bueno para el Barcelona. Dani Olmo marcó el gol dio ventaja al Barça, pero se lesionó el hombro en el intento. Olmo, visiblemente dolorido tras la caída, no pudo celebrar el gol que, a la espera de Bilbao, dejó al Barcelona con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid. El mediapunta azulgrana fue sustituido inmediatamente y tuvo que ser asistido para salir del campo por el personal médico del club."Lo de Olmo es una putada", afirmaba Marc Casadó en la zona mixta y los temores se acabaron confirmado.

El club ha confirmado que el futbolista sufrió una luxación en el hombro izquierdo en el partido contra el Atlético de Madrid.

Tratamiento conservador

Tras las pruebas realizadas, el Barca anuncia en un comunicado oficial que "se ha optado por un tratamiento conservador y el tiempo aproximado de recuperación es de un mes".

Dani Olmo ya sufrió una lesión en el hombro izquierdo en el 2023, cuando jugaba en el RB Leipzig. En aquella ocasión, la luxación afectó a los ligamentos del hombro, motivo por el cual tuvo que pasar por el quirófano y estar 2 meses de baja.

Hasta ahora, el de Terrassa acumula 17 partidos, 13 en la Liga y 4 en la Champions. Además, ha repartido dos asistencias y marcado cuatro goles. De estos cuatro, los tres últimos han sido en las dos últimas jornadas de Liga: hizo un doblete en la remontada contra el Alavés (3-1) y anotó el 2-1 en el triunfo por 3-1 frente al Atlético de Madrid.

Confirmados los malos augurios, Olmo dice adiós a lo que resta de 2025. Se pierde los últimos partidos ligueros del año ante el Betis, Osasuna y el Villarreal y tampoco estaría disponible en el duelo europeo ante el Eintracht. El parón de selecciones de Navidad sería clave para poder verle jugar de nuevo en enero, ya sea en el derbi ante el Espanyol o en la Supercopa de España.