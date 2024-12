Barcelona - Atlético de Madrid, en directo hoy: partido de LaLiga EA Sports, en vivo

🎙️ "Jugaremos ante un equipo que lo hace muy bien, con muchos chicos jóvenes en el medio que lo hacen muy bien, con Raphinha, que es uno de los mejores de LaLiga por comportamiento, valentía y forma de jugar... Nosotros tenemos nuestras fuerzas, será un partido entretenido".

🎙️ "La verdad que menos mal que no me ha tocado ganar en Barcelona porque ahí sigue el desafío. Evidentemente aún no he dado con la clave".

🎙️ "Tenemos los mismos puntos que el año pasado, la diferencia es que el Barcelona no tiene los mismos puntos ni el Madrid ni el Girona. Estamos recorriendo nuestros caminos, los resultados de los rivales nos dirán hasta dónde podemos competir".