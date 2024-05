El FC Barcelona despide a Xavi Hernández

Ni siquiera ha esperado el Barcelona al final de LaLiga, no ha tenido ese mínimo respeto por Xavi Hernández, su mítico jugador, pero no entrenador. En el entrenamiento de hoy viernes, Laporta y la dirección deportiva se han reunido con él para comunicarle que han fichado a Flick.

Más Noticias Polémica Los memes más crueles contra Xavi tras ser despedido del Barcelona

Xavi Hernández ha pasado de anunciar su adiós a mitad de temporada, a decir que se queda cuando lo perdió todo, a ser despedido a un partido de que acabe el campeonato y cuando él había repetido varias veces que se quería quedar. Pero Joan Laporta no ha aguantado más: no le quería, luego le necesitó, aseguró que no podía echarle, confió en él después y ahora piensa que con su mentalidad, que tras decir que es difícil competir con los medios económicos del club, ya no le vale.

El Barça despide a Xavi Hernández

Así el Fútbol Club Barcelona ha tomado una decisión sorprendente y polémica, que dice mucho del estado de nervios en el que vive la entidad azulgrana. Pero lo cierto es que no podían esperar más tras airear por los cuatro costados que se había fichado al técnico alemán Hansi Flick.

Xavi Hernández asumió el cargo de entrenador del Barcelona en noviembre de 2021, en un momento crítico para el club, que atravesaba una crisis deportiva e institucional. A pesar de las dificultades, Xavi logró estabilizar al equipo y devolverle un estilo de juego que recordaba a la mejor época del Barça. Bajo su dirección, el equipo mostró signos de recuperación, con un juego más cohesionado y con el regreso de algunos jugadores jóvenes que se han consolidado en el primer equipo. Ganó LaLiga, pero este curso todo ha ido mal. No ha competido contra el Real Madrid, cayó en la Supercopa, en la Copa y el PSG lo echó de Champions. Demasiado para un presidente eléctrico como Laporta.

Hansi Flick, el elegido por el FC Barcelona

La llegada de Hansi Flick al banquillo del Barcelona ha sido recibida con una mezcla de entusiasmo y escepticismo. Flick, quien llevó al Bayern Múnich a un sextete histórico en 2020, tiene un currículum impresionante y es conocido por su capacidad para gestionar equipos grandes y sacar lo mejor de sus jugadores. Su filosofía de juego, que combina una sólida defensa con un ataque implacable, podría ser lo que el Barcelona necesita para volver a competir al más alto nivel en Europa. Hansi Flick llega con la difícil tarea de no solo obtener resultados inmediatos, sino también de ganarse el apoyo de una afición dividida. Su experiencia y éxito previo son innegables, pero tendrá que demostrar que puede adaptarse a la cultura y las expectativas del Barcelona.