La canción que ha desaparecido de los partidos del Osasuna por consejo de la Policía

En los instantes previos al inicio de los partidos, es muy común que por megafonía suenen canciones conocidas para hacer más amena la espera hasta que se reproduzcan los acordes del himno del club en cuestión. Los equipos suelen calentar con auténticos temazos de fondo.

Y, pese al imperio de la música urbana actual con el trap y el reggaeton como puntas de lanza, lo cierto es que el rock resiste como uno de los géneros más escuchados en los estadios. No es extraño escuchar a grupos como AC/DC, Deep Purple, Guns'n'Roses o Metallica en los previos de diversos partidos.

Sin embargo, en El Sadar hay una canción que no se va a poder oír a partir de ahora. Y es que, según ha informado el propio club rojillo, la Policía ha aconsejado que se deje de emitir por megafonía para "evitar sanciones", ya que la letra de la pieza incita a un sector de los aficionados a "hacer proclamas".

Se trata de la canción 'No hay tregua' del grupo Barricada. A pregunta de un socio, el directivo José Ángel Burguete explicaba la situación: "No ha sido Osasuna. Hay un coordinador de Policía, que es la máxima autoridad de seguridad en El Sadar. A su requerimiento se nos trasladó que, aunque no de manera mayoritaria por las que el club podría ser sancionado gravemente". El propio Burguete afirmó que los rojillos son "uno de los clubes más sancionados por temas extradeportivos", por lo que han preferido evitar otro motivo de castigo.

No obstante, la afición sigue coreando la letra de la canción a capella. Con todo, Barricada sí seguirá sonando en el estadio pamplonica, aunque ahora lo hará con la canción 'En blanco y negro', el tema elegido para sustituir el tema que ha originado la polémica.