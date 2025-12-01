Pronóstico del tiempo en España para esta semana: la AEMET anuncia un tren de frentes con fuertes lluvias y nieve

La semana ha arrancado con ambiente invernal el buena parte del país, con temperaturas máximas que no superarán los 10 grados en el interior peninsular, heladas generalizadas y temporal marítimo en Galicia, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. Los próximos días estarán marcados por la alternancia entre jornadas estables y otras con el paso de frentes que dejarán lluvias en amplias zonas de la Península y Baleares. Las temperaturas serán propias de esta época del año o algo más bajas de lo habitual, aunque tenderán a subir conforme avance la semana.

A última hora del este lunes, un frente llegará a Galicia con lluvias abundantes en el oeste, que se extenderán de forma más débil hacia el noroeste de Castilla y León y oeste de Asturias. El martes, el frente cruzará la península de oeste a este dejando precipitaciones en varias regiones, menos probables en la vertiente mediterránea y Baleares. En el oeste de Galicia las lluvias serán especialmente fuertes y podrán venir acompañadas de tormenta, viento fuerte y un temporal marítimo importante, con olas que superarán los cinco o seis metros.

La cota de nieve aparecerá a partir de unos 1.000 a 1.200 metros (m) en el norte, lo que podría afectar a algunas carreteras. Aún así, las temperaturas nocturnas subirán, reduciendo la extensión e intensidad de las heladas de días previos, mientras que las máximas bajarán, sobre todo en el este peninsular. En la meseta norte y sur no se superarán los 10ºC, mientras que en la costa mediterránea, sobre todo de la Comunidad Valenciana, Baleares, Región de Murcia y Andalucía, las rondarán los 18 a 20ºC.

El miércoles comenzará con lluvias en el centro y sur de la Península que se irán desplazándose hacia el este, donde incluso alcanzarán Baleares. En Melilla podrían ser localmente fuertes. Del Campo ha especificado que la cota de nieve en el norte se situará entre los 800 a 1.000 m. Por la tarde, un nuevo frente volverá a dejar lluvias persistentes en el oeste de Galicia. Las temperaturas seguirán bajando y habrá heladas en el norte, centro y este, más intensas en los Pirineos. El jueves amanecerá nuevamente con heladas, mientras el frente continuará avanzando con precipitaciones en amplias zonas, menos probables en el Mediterráneo y Baleares.

Un puente de diciembre más cálido y templado

De cara a los días del puente de diciembre- el portavoz de AEMET ha puntualizado que la incertidumbre aumenta notablemente. Podrían continuar llegando frentes con lluvias más probables en el norte y oeste del país, aunque sin descartar que alcancen otras zonas.

Las temperaturas subirán y también la cota de nieve, que quedará restringida a áreas de alta montaña. En zonas costeras el ambiente será templado, con 18-20ºC en el Cantábrico y 20-22ºC en el Mediterráneo.

Un invierno más cálido y posiblemente más seco

De cara a los próximos meses, la AEMET prevé que el invierno meteorológico, del 1 de diciembre al 28 de febrero, será probablemente más cálido de lo normal en toda España, con una probabilidad de entre el 60% y el 70%, frente a un 10% de que sea más frío. Asimismo, hay un 40% de probabilidades de que sea más seco de lo habitual en el suroeste peninsular, aunque no está claro aún el comportamiento de las precipitaciones en el resto del país.

Si se confirma este pronóstico, sería el octavo invierno consecutivo con carácter cálido o muy cálido. El último invierno más frío de lo normal en España fue el de 2017-2018, según recordó Del Campo.