La prensa alemana, rabiosa: "Furia" por el penalti no pitado contra España

La selección española de fútbol venció (2-1) a la de Alemania este viernes en un dramático cruce de cuartos de final de la Eurocopa 2024, una batalla sobre el césped del MHPArena de Stuttgart que decidió un gol de Mikel Merino al borde de los penaltis.

Los de Luis de la Fuente se quedaron la denominada 'final anticipada' con una demostración de madurez, la que decían desde Alemania que le faltaba a la 'Roja'. España tuvo las ideas claras y, a pesar de quedarse sin Pedri a los cinco minuto por una entrada de Toni Kroos, aguantó en la disputa de un encuentro sin dueño. Llegó a la prórroga y ahí ganó España con el gol de cabeza. Pero antes, no se señaló un penalti a Alemania y de eso habla la prensa germana.

"La escena es en el minuto 106: Müller centra el balón hacia Füllkrug, quien se lo pasa a Musiala. El futbolista del Bayern dispara desde 20 metros, directamente a la mano extendida del español Marc Cucurella, que bloquea decisivamente el disparo. Musiala protesta inmediatamente, el seleccionador nacional Julian Nagelsmann está fuera de sí y grita varias veces "¡Mano!", escribía Bild, que titula "Furia por el penalti" y se pregunta. "¿No fue eso un penalti para Alemania?". "El árbitro también pitó un poco a favor España", criticó el seleccionador nacional Nagelsmann tras el 1-2 en la prórroga. "Es evidente que es penalt. El disparo de Musiala fue muy bueno y la mano se estira lejos", recoge las prensa sus palabras.

Según el Sueddeutsche Zeitung, "Alemania estuvo luchando y fue un partido igualado contra los favoritos en los cuartos de final, pero Mikel Merino cabeceó el gol de la victoria en el minuto 119 y puso el 2-1 para España. Los jugadores alemanes lloraban y protestaba por la jugada en la que se tenía que haber pitado penalti"

"Para mí fue más bien un penalti porque la mano estaba claramente fuera. Pero para Taylor, fue un movimiento natural. Es una pena que una escena como ésta hubiera decidido el partido”, contaba el ex árbitro alemán Thorsten Kinhöfer.

"Alguien tiene que explicarme eso. Mi corazón está sangrando. Nueve de cada diez veces es penalti. Tiene la mano extendida. Tuvimos mucha mala suerte aquí. Me pregunté por qué no volvió a verlo. Espero con interés su explicación”, afirmó el ex futbolista Bastian Schweinsteiger.