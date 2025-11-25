Dortmund - Villarreal: Bayern, City... ¿y el equipo de Marcelino?

La inesperada derrota del Villarreal la pasada jornada en Chipre ante el Pafos (1-0) ha dejado al equipo de Marcelino en una situación más que comprometida. Tras visitar al Borussia, el Villarreal tendrá aún un partido más como visitante, también en Alemania, en el campo del Bayer Leverkusen, y dos como local ante Copenhague y Ajax.

El Dortmund encara el partido tras haber tenido que conformarse con un empate, 3-3, ante el Stuttgart –uno de sus competidores directos en la Bundesliga por los puestos de la Liga de Campeones– después de adelantarse por 2-0. En la competición doméstica el Dortmund sólo ha perdido un partido, ante el Bayern (2-1), pero ha cedido muchos puntos con cuatro empates en once partidos, lo que lo ha alejado de la posibilidad de luchar por el título.

En la Liga de Campeones la única derrota ha sido un contundente 4-1 encajado ante el City. Su único partido en casa lo saldó con una victoria, también por 4-1, ante el Athletic, mientras que a domicilio derrotó al Copenhage por 2-4 y empató con la Juve, 4-4.

El Dortmund se ha mostrado esta temporada como una montaña rusa. Es capaz de grandes momentos, pero también tiene la tendencia a caer en bajones pronunciados de juego. Las dos caras a veces se ven durante un mismo partido, como ocurrió el pasado sábado ante el Stuttgart y como había ocurrido en la primera jornada de la Liga de Campeones ante la Juventus.

El Dortmund suele jugar con una defensa de tres centrales que probablemente estará formada por el capitán Emre Can, flanqueado por Waldemar Anton por la derecha y por Nico Schlottebeck por la izquierda. Los dos carrileros suelen ser bastante ofensivos y se asocian con los dos extremos, Adeyemi y Beier.

Para los contrarios, jugar con una defensa adelantada suele implicar riesgos debido a la precisión de los balones largos de Schloterbeck y a la velocidad de Beier y Adeyemi. Entre los dos está el goleador Guirassy que siempre es un peligro en el área.

El entrenador del Borussia Dortmund, Niko Kovac, ha advertido del peligro del Villarreal: «Es un equipo que juega bien en su competición. Está por encima del Atlético y sólo ligeramente por debajo de los dos grandes. En la Liga de Campeones no ha logrado lo que tendría que lograr pero eso no lo hace menos peligroso». El técnico croata agregó que es un equipo con jugadores técnicamente muy bien preparados y también con futbolistas rápidos y peligrosos en las transiciones. Sobre la habitual relajación de su equipo en los minutos finales y que le costó empates como ante el Stuttgart y la Juve aseguró que no se debe olvidar que su equipo ha marcado también muchos goles a partir del minuto 85. «Es verdad que cuando los partidos están apretados necesitamos mayor concentración defensiva», comentó.