Las clave del Real Madrid: todo pasa por la experiencia de Ancelotti

El Real Madrid había construido su fenomenal comienzo de campaña sobre un bloque sólido, sobre todo atrás. Pero todo eso se evaporó frente a un Atlético mucho más competitivo, que supo detectar las debilidades del rival y explotarlas sin piedad. Desde el planteamiento de Simeone, con la sorprendente inclusión de Sorloth como titular, hasta la insistente táctica de buscar balones cruzados al área, el plan rojiblanco fue un éxito total. Cada centro era una amenaza, y los zagueros blancos, esta vez, no dieron la talla.

Errores del Real Madrid

Ni Huijsen ni Carreras estuvieron al nivel que exige un partido así. Superados en intensidad, lentos en las coberturas y sin capacidad de anticipación en los balones altos, fueron desbordados una y otra vez. Y eso, ante un Atlético desatado, fue letal. “Perder un derbi nunca es plato de buen gusto. No hemos estado acertados, hemos regalado bastante y nos ha costado el partido. Nos hemos contagiado del escenario, de que el partido estaba siendo bastante caliente y no hemos hecho bien nuestro trabajo”.

El Madrid no solo falló en lo futbolístico, sino también en lo emocional. Se dejó arrastrar por la temperatura del duelo, por el ritmo que impuso el rival, y nunca logró encontrar la calma ni el control. El equipo fue una sombra del que venía siendo.

Tampoco Xabi Alonso tuvo su mejor día. Apostó por Jude Bellingham como titular por primera vez, y el inglés no logró conectar ni ofrecer soluciones en la medular. Lejos de ser el faro que liderara la salida de balón o el enlace con los de arriba, Bellingham estuvo perdido entre la presión rojiblanca. Aislado, sin espacios y sin un lugar definido en el campo, no funcionó, y el técnico lo sabe.

Consciente de la magnitud del revés, Alonso no evitó asumir parte de la responsabilidad y quiso transformar el dolor en motivación:

“Duele... pero igual es un dolor positivo para el futuro”, declaró con serenidad. Como Carvajal: “Jodidos, pocas palabras nos van a consolar hoy, pero mañana volverá a salir el sol. Que nos pique esta derrota para sacar el coraje”.

El mensaje es claro: transformar la rabia en impulso, aprender del error y volver más fuertes. Porque este tipo de derrotas pueden hundir o pueden despertar. Y el Real Madrid sabe, por experiencia, que a veces una caída así puede ser el punto de partida de una gran racha.

La experiencia vivida con Ancelotti

De hecho, hay precedentes cercanos que invitan a no dramatizar. La última Liga conquistada por Carlo Ancelotti también se forjó en un mazazo en el Metropolitano. Aquella vez, tras una derrota dolorosa, el técnico italiano reordenó al equipo, sacó lecciones, y no volvió a perder en toda la temporada. Él mismo reconoció en más de una ocasión que esa derrota le había servido para aprender y reajustar el rumbo. “A veces un palo viene bien para no ver que es de color de rosa”, decía Carvajal,

Tampoco hay tiempo para lamentarse mucho: el calendario no da tregua. El Real Madrid tiene una oportunidad inmediata para redimirse: el martes, la segunda temporada de Champions, un partido que debe ser la segunda victoria blanca, pese a un viaje infinito y después, en LaLiga, recibirán al Villarreal antes del parón por la fecha FIFA.

Dos partidos clave para medir el carácter de este grupo. El equipo está obligado a mostrar una reacción. Necesita reencontrarse con su identidad, recuperar la solidez perdida y reconstruir la confianza. El derbi ha dejado cicatrices. Ahora tiene dos días para que no duelan.