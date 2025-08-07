El Como abre la cartera y busca ser protagonista en la Serie A

El Como 1907 ha dejado atrás su rol de recién ascendido con objetivos modestos. Tras 22 años fuera de la Serie A, su retorno en la temporada 2024/25 fue una gran sorpresa para el fútbol italiano: el equipo terminó en la décima posición, consolidando su lugar y sentando las bases para ir más allá. En esta nueva campaña, el conjunto lombardo apuesta decididamente por ser protagonista en la máxima categoría, con una inversión histórica que le posiciona como el segundo club que más ha gastado en fichajes este verano, superando los 104 millones de euros.

Este volumen de inversión es respaldado por los hermanos Michael y Robert Hartono, multimillonarios indonesios dueños principales del club y responsables del músculo financiero detrás del proyecto. Mientras tanto, Cesc Fàbregas, entrenador y accionista minoritario, aporta liderazgo y experiencia, tanto en el campo como en la gestión deportiva, ayudando a atraer talento y profesionalizar la entidad.

El Como ha reforzado su plantilla con al menos diez nuevas caras, combinando juventud y experiencia internacional. Entre los fichajes confirmados destacan:

Jesús Rodríguez (Real Betis) – €23-28M

Martín Baturina (Dinamo Zagreb) – €18-25M

Nicolas Kühn (Celtic) – €19M

Jayden Addai (AZ Alkmaar) – €14M

Alex Valle (Barcelona) – €6M

Ignace Van der Brempt (Salzburg) – €5M

Fellipe Jack (Palmeiras) – €2M

Jacobo Ramón (Real Madrid Castilla) – €2,5M

Luca Mazzitelli (cesión con cláusula aproximada €2M)

Máximo Perrone (cedido Manchester City)

De regreso a la élite: estrategia y ambición

El Como disputa su decimocuarta temporada en la Serie A, la primera desde 2002/03. En la campaña anterior sorprendió categóricamente, ayudado por la filosofía ofensiva y de control del balón instaurada por Fàbregas. Su influencia se ha sentido en la metodología de trabajo, el vestuario y la atracción de jugadores de renombre, aspecto clave para el crecimiento del club.

Por su parte, el respaldo financiero de los hermanos Hartono garantiza la estabilidad y permite competir en igualdad de condiciones con los equipos más poderosos de Italia, algo impensable hace solo un par de años.

La transformación continúa

El proyecto del Como no se detiene. El fichaje más sonado es el posible arribo de Álvaro Morata, delantero español actualmente cedido al Galatasaray y propiedad del AC Milan. Las negociaciones avanzan para un traspaso cercano a los 10 millones, condicionado a resolver la rescisión anticipada de la cesión con el club turco.

Si esta incorporación se concreta, el Como estaría a solo unos millones de euros de igualar a la Juventus, que lidera el mercado de fichajes de la Serie A 2025 con aproximadamente 118 millones invertidos, pues la llegada del atacante elevaría aún más el gasto total del club lombardo. Esto demostraría la intensa ambición del equipo para consolidarse no solo como competidor, sino también como una potencia económica en Italia.