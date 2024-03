La multa que tiene que pagar Bellingham por su expulsión en el Valencia - Real Madrid

Bellingham no estárá contra el Celta este domingo ni el sábado siguiente contra Osasuna, después de que Competición le haya sancionado con dos partidos por decir a Gil Manzano: "Fucking gol", en el polémico final del encuentro contra el Valencia. La sanción es por “menospreciar o desconsiderar a Gil Manzano”, según Competición,

Todo sucedió después del final del encuentro en Mestalla, cuando Gil Manzano se equivoca y pita el final mientras el balón está volando hacia la cabeza de la estrella del Real Madrid. Bellingham remata, mete gol, pero no vale. A partir de ahí los futbolistas del equipo blanco, indignados, protestan y rodean al colegiado. Bellingham, que no está entre ellos, llega corriendo y le dice que ha sido un "fucking gol".

Ancelotti que vio desde lejos cómo le enseñaban la roja, fue a su jugador a pedirle explicaciones, pero cuando éste le dice que no ha dicho ninguna palabrota, Ancelotti no lo entiende. Después, en el acta, Gil Manzano escribe lo que decía Bellingham, que no le había faltado al respeto verbalmente. "“No he hablado con Bellingham de este asunto. Es un jugador que lo intenta dar todo en el campo y lo está haciendo muy bien. La tarjeta roja del otro día fue equivocada. Tuvo un poco de frustración, pero no dijo ningún tipo de insulto”, decía ayer el entrenador madridista.

La resolución del Comité desestima las alegaciones del Real Madrid en defensa de Bellingham e impone dos partidos al madridista por actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los árbitros, con multa accesoria de 700 eruso al club y 600 al jugador, en aplicación del artículo 144 del Código Disciplinario de la RFEF.

Bellingham cabeceó a la red un centro de Brahim Díaz que habría supuesto el 2-3 para su equipo en el momento en el que el árbitro señalaba el final del partido, sin dar validez al tanto, y después fue expulsado con tarjeta roja directa por dirigirse "en actitud agresiva y a gritos", según el acta arbitral.

"Tras la finalización del partido y aún en el terreno de juego, se dirigió hacia mí corriendo y en actitud agresiva y a gritos, repitiendo en varias ocasiones 'it´s a fucking goal' (es un jodido gol)", apuntó en el acta Gil Manzano.