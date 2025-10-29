La confesión de David Beckham sobre un jugador del Real Madrid: “Si hay un jugador que miro y es similar a mí...”

El Real Madrid vive un gran momento deportivo tras la victoria en El Clásico ante el FC Barcelona. El equipo de Xabi Alonso venció y convenció en el Santiago Bernabéu, pero, pese a ello, la resaca dejó dos grandes problemas en Chamartín. El primero fue la situación de Vinicius y su gran enfado, tema que parece resuelto después de sus disculpas en el vestuario y públicas tras un comunicado oficial en las redes sociales.El segundo problema es mayor ya que el tolosarra no podrá contar con Carvajal durante varias semanas e incluso hasta enero.

El lateral tendrá que someterse a una artroscopia por la aparición de "un cuerpo libre articular" en la misma rodilla en la que sufrió rotura de ligamentos el año pasado. Las opciones en el carril diestro se reducen: seguir con Valverde o apostar por Trent. El inglés no ha comenzado su etapa como madridista de la mejor manera tras dejar dudas en los primeros encuentros y sufrir una lesión ante el Marsella que le ha tenido sin jugar desde entonces. Trent ya entró en la convocatoria en El Clásico y cuenta con el apoyo de su compatriota más significativo en la historia blanca, David Beckham.

Trent, el jugador más parecido a Beckham

La estrella inglesa estuvo charlando con su ex compañero Rio Ferdinand y dejó una sorprendente confesión sobre el lateral del Real Madrid: "Supongo que si hay un jugador al que miro y pienso que es muy similar en la forma en que golpea el balón, en cómo centra o pasa, tiene que ser Trent". El golpeo del ex del Liverpool es exquisito y puede ser fundamental para el balón parado y la salida del balón, tanto en corto como en largo en el Real Madrid.

Trent, en un partido del Madrid en este Mundial de Clubes ASSOCIATED PRESS Agencia AP

David Beckham destaca esta faceta por encima de todas: "Su visión es increíble". No es que le elogie, sino que se ve reflejado en Trent: "Es un jugador excepcional, pero cuando lo observo, veo en él algo de mí: en la forma en que coloca el balón, en lo que ve, en los pases largos que hace". No es una declaración para animarle, es sincera ya que la confesión fue cuando Trent vivía su último año en el Liverpool, eterno rival del Manchester United.

Ve a su compatriota como un fuera de serie: "Juega balones que algunos jugadores ni siquiera imaginan y eso es lo que me encanta de él como futbolista". Esa visión de juego puede ayudar al Real Madrid, especialmente en los partidos en los que el rival esté encerrado atrás y apenas haya huecos, aunque también para lanzar contragolpes cuando sí los haya. Ya recuperado y con la lesión de Carvajal, Trent tendrá la opción de empezar a mostrar su calidad vestido de blanco.

Vuelta a Anfield

El calendario aprieta y la victoria en El Clásico no es el fin del 'Tourmalet' blanco ya que la próxima semana tendrá que visitar al Liverpool en Anfield. Este partido está marcado en rojo para Trent, que vuelve por primera vez a la ciudad donde creció y al estadio donde se hizo grande. Sin embargo, muchos aficionados no se tomaron demasiado bien su marcha y el recibimiento es una incógnita. Desde Liverpool, incluso se extendió la teoría de que la canción en la que Taylor Swift habla del Real Madrid era un mensaje hacia él.