Ya se conoce quién entregará el Balón de Oro, ¿la pista definitiva de quién se llevará el trofeo?

Este lunes el mundo del fútbol hará una pausa para celebrar una nueva edición de la gala del Balón de Oro, el premio que distingue a los mejores futbolistas del planeta. Tras un año de éxitos, el Barça espera tener un papel protagonista en la ceremonia, especialmente en las categorías de mejor jugador y mejor jugadora del mundo. Entre los nombres que suenan con fuerza están Lamine Yamalen la lista masculina y Alèxia Putellas o Aitana Bonmatí en la femenina.

El encargado de entregar el codiciado trofeo será Ronaldinho, según ha adelantado la Cadena Cope. El Gaucho subirá al escenario para dar el premio a uno de los favoritos. La elección no es casual: Ronaldinho fue un referente de los equipos que cuentan en sus filas con los favoritos a llevárselo, Barça y PSG, aunque fue en el conjunto azulgrana donde alcanzó su plenitud y donde conquistó el Balón de Oro en 2005, después de deslumbrar al mundo con su fútbol y volver a situar al equipo culé entre los mejores de Europa

Aquel galardón marcó una época y consolidó a Ronaldinho como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Veinte años después, será él quien entregue el trofeo a la nueva estrella del fútbol mundial, en un paralelismo que no ha pasado desapercibido. Su figura aporta un simbolismo especial a la gala, ya que representa el puente entre una generación que maravilló y otra que empieza a escribir sus primeras páginas en la historia del deporte.

Entre los favoritos destacan Lamine Yamal y Ousmane Dembélé, aunque el portugués Vitinha también cuenta con opciones tras su brillante temporada. France Football mantiene en secreto la identidad del ganador para evitar filtraciones y alimentar la expectación hasta el último minuto. El recuerdo de la pasada edición, cuando Rodri se llevó el premio contra todo pronóstico, demuestra que cualquier desenlace es posible. La incógnita se resolverá este lunes, cuando se conozca el nombre del nuevo rey del fútbol mundial.