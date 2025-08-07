Ya se conocen los 30 candidatos al Balón de Oro 2025 masculino y femenino

La revista France Football ya ha hecho oficial la lista de candidatos al Balón de Oro 2025, cuya entrega se celebrará el próximo 22 de septiembre en el Teatro Châtelet de París. Esta edición vuelve a evaluarse según los méritos de la temporada 2024‑25, una tendencia instaurada hace cuatro años para priorizar el rendimiento reciente.

En la categoría masculina, Ousmane Dembélé, líder goleador del PSG en una temporada de triplete (Ligue 1, Copa de Francia y Champions), se perfila como el principal favorito. Junto a él, destacan nombres como Vitinha, Erling Haaland, Harry Kane, Raphinha, Robert Lewandowski, Jude Bellingham y Kylian Mbappé, entre otros, lo que reafirma el carácter internacional y competitivo de la nómina.

España también tiene presencia. Tres futbolistas han sido nominados en categoría masculina: Lamine Yamal, Pedri y Fabián Ruiz. Yamal, con su destacada actuación en el Barça y en la selección, figura incluso entre los favoritos al podio. Además, el PSG ha logrado colocar a nueve jugadores en la lista, mientras que el Barcelona aporta cuatro y el Real Madrid, tres.

En el apartado femenino, las jugadoras españolas lideran con seis nominaciones: Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Mariona Caldentey, Claudia Pina, Patri Guijarro y Esther González. Enfrente, destacan las inglesas Alessia Russo y Chloe Kelly, impulsadas por su reciente éxito en Europa, que podrían destronar a las españolas en la preferencia del jurado.

Finalmente, también se han anunciado los finalistas en otras categorías, como el Trofeo Kopa (al mejor joven), el Yashin (mejor portero) y el Cruyff (mejor entrenador), entre otros. El ambiente es de máxima expectación, y aunque no hay un favorito claro, el relevo generacional —con nombres como Yamal y Dembélé— cobra fuerza mientras leyendas como Messi y Cristiano quedan por fuera