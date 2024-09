La contundente defensa de Ancelotti a Vinicius

Vinicius celebró su gol en Anoeta como se han celebrado mil veces los goles: mandando callar al público. Sin embargo, el brasileño ha recibido muchas críticas por eso y Carlo Ancelotti, que la noche tras el partido estuvo tibio, sin querer opinar, ha sido mucho más claro hoy: "Es una reacción a una acción muy fea. Insultos y otras cosas, nadie podría aguantarlo, yo tampoco. El gesto de llevarse la mano a la boca es normal, por todo lo que está pasando", ha dicho el entrenador del Real Madrid. El técnico aseguró que pasa en todos los campos: "Lo que le ha pasado desde que he llegado yo es algo que no se puede soportar. Entiendo los pitos... pero lo suyo no es normal. Menos fijarse en los jóvenes y más en los estadios. Lo hacen porque es un peligro e intentan desconcentrarle", explicaba Ancelotti.

Dani Carvajal, el capitán del equipo, fue muy claro también: "Nosotros vemos y oímos insultos hacia él. No lo dejan tranquilo y cuando a uno lo pinchan, sangra. Es normal que responda con determinados gestos", explicaba. Para él la solución no es que Vinicius se calme, la solución pasa por otro sitio: "Todos tenemos claro lo que es el tema Vinicius y la opinión sobre cualquier insulto a una persona de color. El tema está claro. Hacen falta protocolos más duros", continuaba el futbolista.

Además de Vini, Ancelotti explicó que el equipo empieza a estar bien: "Podíamos tener dos puntos más, pero estamos donde queríamos. Con un título... y sabiendo que era previsible tener algunos problemas, porque algunos han llegado el 9 de agosto. Antes las pretemporadas eran de cinco semanas, que es lo que necesita un jugador para preparar bien la temporada. Si cuentas desde el 9 de agosto, las cinco semanas son hoy. Esto ha sido un 'periodo de pretemporada'. Ahora sí que toca evolucionar bien y competir como el año pasado.

Recupera a Bellingham y Tchoaumeni y Militao, que no se ha entrenado, están listos: "Bellingham está bien, como Tchouameni y Militao... que no ha entrenado hoy porque necesitaba un día más de recuperación. El equipo está bastante bien", decía.

Y es mejor que al año pasado: "Ya has visto lo que ha pasado: perdimos a Nacho y Kroos, dos importantes. Y a Joselu. A cambio, llega uno de los mejores jugadores del mundo. ¿Tenemos mejor plantilla que el año pasado? Yo pienso que sí"