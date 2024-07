Coque Malla se queda a gusto contra los que critican a Lamine Yamal y provoca más de mil reacciones

Lamine Yamal ha emergido como la revelación y gran protagonista de la Eurocopa con la selección española, a sus apenas 16 años. Con su talento ha asombrado al mundo del fútbol con su habilidad, visión y madurez en el campo, desafiando todas las expectativas y demostrando que la edad es solo un número cuando se trata de talento y determinación.

Yamal, nacido en Cataluña de padres inmigrantes, ha sido un pilar fundamental en el esquema del seleccionador Luis de la Fuente, aportando frescura y creatividad al ataque español por su banda. Su capacidad para desbordar defensas, asistir a sus compañeros y marcar goles cruciales ha sido vital para el éxito de España en el torneo. Sus actuaciones no solo han impresionado a los aficionados y expertos del fútbol, sino que también han generado un profundo debate en la sociedad española sobre la inmigración y el papel de los hijos de inmigrantes en el deporte.

El éxito de Yamal ha puesto de manifiesto la riqueza cultural y el talento que la inmigración puede aportar a una nación. En un momento en que las discusiones sobre la inmigración a menudo se polarizan y con Vox desafiando la gobernabilidad al adoptar medidas acordes con su extremismo, la historia de Lamine Yamal ofrece una perspectiva positiva y esperanzadora. Su caso ilustra cómo los hijos de inmigrantes pueden integrarse.

Por eso es el nombre que más se repite en las redes. Irene Montero ha hablado de él y ahora también el cantante Coque Malla. “Ha nacido una estrella. Y no solo futbolística...”, escribe en un mensaje en las redes sociales. “Este chaval es una metáfora perfecta y hermosa de cómo la alegría, el talento, la generosidad, la belleza y la libertad, arrasan con la mediocridad, la mezquindad, la estupidez y con cualquier razonamiento bobo (últimamente los bobos se creen de verdad que razonan), de la misma manera que el fuego arrasa con el papel fino”, dice con toda la intención del mundo y acaba. “Gracias Lamine. Vivan los padres que te trajeron al mundo. Y a España...”

Como siempre, ha generado miles de reacciones, aunque el cantante de Los Ronaldos sólo ha contestado a una: “tu, como cantante, no deberías dedicarte a eso, a cantar? Ah no, espera! Que si igual te pronuncias, en estos tiempos tan estupendos que vivimos, igual no te abren un garito….. ay Coque, ay…..si puedo vivir sin ti!!!!! No te metas donde no te llaman”, le dicen y él contesta: "A ver... no te tengo dicho que saques la basura antes de las 11, que luego pasa el portero, se queda en el rellano y huele fatal?? Hombre parfavah!”