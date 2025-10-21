Courtois defiende a Vinicius y dispara contra Laporta por sus quejas arbitrales: "¿Lo dice por Negreira?..."

El Real Madrid recibe mañana a la Juventus de Turín en el duelo correspondiente a la jornada 3 de la fase de grupos de la Champions League. Con los blancos en un buen momento de forma, los aficionados se preparan para vivir otra gran noche europea. Los blancos, que llegan colíderes de la competición, igualado a puntos y diferencia de goles con el Bayern de Múnich quieren sumar una nueva victoria y mantenerse en lo más alto de la tabla.

Hoy, en la previa del encuentro, el técnico merengue, Xabi Alonso, y Thibaut Courtois han comparecido en rueda de prensa y el portero no se ha mordido la lengua. El guardameta se mostró muy satisfecho de cumplir 300 partidos de blanco.“Muy orgulloso, cuando era niño soñaba con jugar alguno con el Madrid... pues imagina 300. La Juve es un grande de Europa, no están en buena racha, pero eso les hace más peligrosos”.

A partir de ahí, el portero no esquivó ni una sola pregunta y comenzó a disparar.

"Os habéis burlado de Vinicius.."

Primero en defensa de Vinicius: «No es fácil. Con 18 años, muchos de vosotros os habéis burlado de él. No hizo nada malo, entró y están en su contra. Es normal que tenga respuestas. Le han buscado desde el principio y ha desquiciado al rival. Tuvo una buena respuesta. Su entrada nos hizo generar más peligro. Ellos le buscan a él. Se es muy injusto con él. Es un gran chico que tiene que seguir a lo suyo. Lleva un gran inicio de temporada y espero más de eso mañana y el domingo. No siempre es fácil que un estadio te busque, que los jugadores te den palazos. Él ha ido mejorando. Ha aprendido a convivir con el conflicto y desquiciar a los rivales…"

Tampoco se cortó al responder a las quejas arbitrales de Joan Laporta que este fin de semana insinúo que existía una "mano blanca". "¿Laporta...? Lo dice por el caso Negreira. Yo nunca he notado que nos hayan favorecido, más bien al contrario·, espetó.

"Lo de Tebas es grave"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, tampoco salió indemne de las criticas del belga que tacha de extrema gravedad la censura a las protestas de los jugadores contra un partido que ve como un clara adulteración.

"Totalmente. Es fácil hablar de la NFL, que está votado por todos los dueños, la NBA, que tiene 82 partidos... Aquí es lo contrario, lo hace una Liga porque les sale a ellos. No cumple con el convenio de los jugadores. Y no es lo mismo porque no es jugar fuera de casa, el Villarreal fuera es un partido difícil y todo el mundo tendría que hacerlo en su casa y fuera”.

Preguntados por la censura del parón, se mostró tajante. "¿Os sorprende?... Hace contestaciones públicas, en redes… No he visto nunca a un presidente de una Liga hablar así .Ocultarlo y además cambiar el motivo por el que estamos protestando es censurar y manipular, y es grave».