Cristiano Ronaldo ve cerca su retirada

Mientras sigue en busca de su objetivo de marcar mil goles, Cristiano Ronaldo va planificando su futuro fuera del fútbol. En una entrevista con Piers Morgan, el portugués ha asegurado que, con 40 años, ve cerca su retirada, aunque no es algo que le suponga un problema. «Creo que ese momento llegará pronto, pero estaré preparado. Será duro y difícil, sí. Probablemente lloraré, es normal. Soy de lágrima fácil. No reprimo mis sentimientos. Soy sincero. Soy una persona abierta. Será duro, pero he estado preparando mi futuro desde los 25, 26, 27 años. Así que creo que seré capaz de soportar esa presión», confesaba el internacional portugués. Eso sí, no cree que nada pueda reemplazar al fútbol cuando ya no sea jugador en activo. Nada se puede comparar con la adrenalina que sentimos en el fútbol al marcar un gol, pero todo tiene un principio y un final. Voy a tener más tiempo para mí, para mi familia y para mis hijos, especialmente Bella, que tiene tres años y que la empiezo a echar de menos cuando viajo y me quedo tantos días en el hotel con el equipo».

Cristiano se ha convertido en el primer futbolista en ser milmillonario, algo que compara con ganar un Balón de Oro. «Sabía que iba a pasar, así que estaba preparado. Era cuestión de tiempo. Me hace muy feliz. Es como cuando ganas un Balón de Oro, porque te marcas tus propios objetivos. Así que, con 39 años, alcancé esa cifra. Y, sinceramente, me sentí muy orgulloso».

Uno de sus herederos en esto de marcar goles, Erling Haaland, restó importancia a las comparaciones con Messi y el propio Cristiano y aseguró que «nadie» podrá acercarse a los registros goleadores de esas dos leyendas del fútbol, en respuesta a los elogios de su entrenador, Pep Guardiola, quien recientemente lo situó a su nivel. «No, para nada. Estoy muy lejos. Nadie puede acercarse a ellos dos, así que no», declaró ayer el delantero noruego, que suma 26 goles entre el Manchester City y la selección de Noruega en lo que va de temporada. «Pensar en los récords es lo último en mi cabeza. Mi trabajo es ayudar al equipo a ganar partidos. Sé que es aburrido, pero no pienso en eso», añadió el atacante, que acumula ya 98 goles en 107 partidos de Premier League.