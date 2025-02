¿Cuándo va a ser y dónde ver el sorteo de octavos de la Champions League?

El camino hacia la gloria en la UEFA Champions League continúa y los aficionados ya tienen la vista puesta en el próximo gran evento: el sorteo de los octavos de final. Estos son todos los detalles que debes conocer sobre la fecha, el horario y dónde seguir en directo este esperado acontecimiento.

¿Cuándo se realiza el sorteo de los octavos de final?

El sorteo de los octavos de final de la Champions League 2024-25 está programado para el viernes 21 de febrero a las 12:00 horas (horario peninsular). El evento tendrá lugar en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza, donde se definirán los cruces que enfrentarán a los mejores equipos de Europa en la siguiente fase de la competición.

¿Dónde ver el sorteo en directo?

Los aficionados podrán seguir la transmisión en directo a través de la web de LA RAZÓN, que ofrecerá la cobertura minuto a minuto con la información más actualizada sobre los emparejamientos y las eliminatorias. En televisión se podrá ver en directo a través de Movistar Plus+.

¿Qué equipos jugarán los octavos de final de Champions League?

Los ocho clasificados durante la fase de liga a octavos de final de Champions League, que además serán locales en la vuelta de su enfrentamiento son Liverpool, FC Barcelona, Arsenal, Inter, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Lille y Aston Villa. A ellos se les suman los ocho que se han clasificado en esta ronda previa de octavos: Bayern de Múnich, Feyenoord, Brujas, Benfica, Borussia Dortmund, Real Madrid, Juventus/PSV y PSG.

¿Cómo funciona el sorteo de los octavos de final de Champions League?

Los ocho clubes que se clasificaron en esta ronda previa a octavos de final tienen “su camino fijado”: por poner un ejemplo, el Real Madrid, clasificado esta noche tras golear al Manchester City, no se vería las caras con el Bayern de Múnich hasta una hipotética final al estar cada uno en un lado del cuadro.

Por otro lado, los ocho clubes clasificados en la fase de liga se agrupan de dos en dos para formar cuatro parejas de cabezas de serie (1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8). Esos cabezas de serie, como se ha comentado, jugarán la vuelta de su enfrentamiento correspondiente como local.

De esta manera, el sorteo del viernes consiste en ver qué club de cada pareja de cabezas de serie se enfrenta a uno de los equipos que ha pasado en la ronda previa a octavos de final.

El procedimiento del sorteo

En el sorteo se prepararán cuatro bombos para cuatro parejas de cabezas de serie; cada bombo, por tanto, tendrá dos bolas. El sorteo asigna el lado del cuadro a todos los cabezas de serie, empezando por extraer las bolas del séptimo y octavo equipo clasificados y terminando con el primero y el segundo.

Siguiendo con el ejemplo de antes, al Real Madrid en octavos le esperan o Atlético de Madrid (5º clasificado en la fase de liga) o Bayer Leverkusen (6º clasificado). El sorteo determinará si los madridistas, en este caso particular, se enfrentarán a los rojiblancos o a los alemanes. El equipo con el que no sea emparejado, irá por el otro lado del cuadro. Es decir, que si al Real Madrid le tocara el Bayer Leverkusen, no se enfrentaría al Atlético de Madrid hasta una hipotética final.

El FC Barcelona tiene como posibles rivales en octavos de final al PSG o al Benfica; mientras que el Atlético de Madrid jugará o contra el Bayern de Múnich o contra el Real Madrid.

¿Cómo funciona el sorteo de los cuartos de final y semifinales de Champions League?

Los sorteos de las siguientes rondas también se realizarán el mismo día. El camino ya está definido, simplemente se sorteará qué equipo juega la vuelta en casa, es decir, el orden de los partidos. Se preparan cuatro bombos, dos para cada lado del sorteo, con dos bolas en cada uno correspondientes a cada equipo. Se extrae una bola de cada bombo, el primer equipo que sale de cada uno es el que jugará el encuentro como local en la ida. El segundo equipo, la segunda bola restante en cada bombo, será el equipo que juegue de local en la vuelta.

En semifinales, se sigue un proceso similar para definir los enfrentamientos y el orden de los partidos. Se preparan dos bombos con dos bolas en cada uno. La primera bola que se extrae de cada uno es el equipo que jugará como local en la ida. La segunda bola, la restante, que se saca justo después será el equipo que juegue como local en la vuelta.

Fechas clave de la Champions League 2024-25

Octavos de final: 4/5 y 11/12 de marzo

4/5 y 11/12 de marzo Cuartos de final: 8/9 y 15/16 de abril

8/9 y 15/16 de abril Semifinales: 29/30 de abril y 6/7 de mayo

29/30 de abril y 6/7 de mayo Final: 31 de mayo en Múnich

Con estos datos en mente, los seguidores del fútbol ya pueden marcar sus calendarios para conocer cómo quedará definido el camino hacia la gran final de la Champions League.