La curiosa dieta de Ancelotti para la final de la Champions del Real Madrid

El Real Madrid ya piensa en la final de la Champions del sábado contra el Borussia Dortmund. Le quedan cinco días, los mejores, según explicó Carlo Ancelotti, entrenador del conjunto blanco, que tuvo que hacer frente a una multitudinaria conferencia de Prensa en el media day que se celebra en Valdebebas y que ha traído a Madrid a periodistas de todo el mundo. "Bienvenidos", fueron las primeras palabras del entrenador Carlo Ancelotti, cabeza visible del club toda la temporada, "encatado de que veais nuestro trabajo. A ver si podéis aprender un poco", ha dicho, sonriente y relajado.

Porque es lunes y espera la final y toca disfrutar. "La previa de estos partidos son siempre iguales, con la felicidad de poder ser protagonistas, es el partido más importante de la temporada y estoy encantado de ser partícipe", ha asegurado el entrenaddor blanco. Es un experto en este tipo de encuentros. "Es mi novena final: tres de jugador y sexto como entrenador y siempre es el mismo sentimiento: la felicidad de estar aquí", ha dicho.

Frente al miedo y la presión, Ancelotti destila felicidad: "Lo quiero disfrutar", repetía. Y cuanto más mejor, porque después, el sábado por la tarde, según se aceque el partido, cuando en el reloj vayan cayendo las horas, todo cambiará. En esos minutos no se puede engañar a la ansiedad. "Después llegará el miedo", decía Carlo Ancelotti. "El sudor frío aparece el sábado por la tarde. Pero es bastante normal, llega todos los partidos".

El técnico intenta que la rutina antes de los encuentros sea siempre la misma, que el cuerpo se acostumbre, que la calma pueda contrarrestar los nervios y la tensión. No siempre lo consigue. En realidad, nunca lo consigue, pero es parte del proceso. "Me gusta comer brócoli, salmón y pasta", continuaba Carlo Ancelotti sobre su dieta en los días importantes, de partidos decisivos. "Después un hora de siesta, si soy capaz", reconocía, porque sabe que después ya nada va a impedir que los pensamientos sobre el encuentro ocupen su cabeza. Es entonces cuando ya no puede evitarlo y la felicidad y disfrute de toda esta semana se transforma en ansiedad. "Antes de la charla, el corazón empieza a subir, llega a 120" y ese es el momento de sufrimiento, el punto de no retorno. Y tras la ansiedad, la calma: "Y cuando empieza el partido, el corazón vuelve a su ritmo normal". Porque ya no hay nada que hacer, ya la suerte, desde su punto de vista, casi está echada. Cuando empieza el choque, es la hora de los futbolistas.

Porque para Ancelotti entrenar al Real Madrid y ganar una Champions con el Real Madrid no es algo normal. Ha estado en los mejores equipos de Europa y ha ganado LaLiga en todos. Ha pasado por el Chelsea, el Bayern, el PSG, la Juve y por supuesto, el Milan. Pero, "el Real Madrid algo especial, no puedo decir lo mismo de todos los equipos en los que he estado", ha dicho. "Me siento muy aficionado del Real Madrid, como lo era por el Milan. Soy un aficionado de este club y de esta camiseta. Tengo las mismas sensaciones que los aficionados: tristeza cuando se pierde y felicidad cuando se gana. Tengo la oportunidad de hacer algo por este club y lo intento".

La experiencia le ha enseñado que un entrenador tiene que ser humano, sobre todo: "Un aspecto fundamental de nuestra vida son las relaciones interpersonales. Es la cosa más importante. Me encuentro bien haciendo esto y espero que los jugadores y las personas entiendan también eso. Es más importante la relación interpersonal que la profesional", decía. "Tengo mucho de psicologo, tengo experiencia y la relación personasl es lo más importante: hablar con la gente no sólo de táctica, sino también de la vida personal. Si veo tenemos una buena relación humana, no estoy haciendo bien mi trabajo".