¿Quién es Toni Fernández, el atacante de 17 años que va a debutar en Liga con el Barcelona ante el Girona?

Toni Fernández ya sabe lo que es marcar un gol con el primer equipo Barcelona. Lo hizo el pasado verano, en la gira de pretemporada por Asia del equipo azulgrana. No jugó ante el Kobe, disputó toda la segunda parte ante el FC Seoul y participó en el último tramo ante el Daegu, minutos que aprovechó, bajo un diluvio, para marcar con un tiro raso con la izquierda. Tuvo varias ocasiones más.

Toni ya había hecho la pretemporada el año anterior. Se trata de un futbolista muy habilidoso que puede participar como extremo y como delantero. Las numerosas bajas del Barça en el ataque (Raphinha, Ferran, Lewandowski...) han hecho a Hansi Flick apostar por él, ya veremos si por la parte izquierda, en punta o cambiando la posición con Rashford. Por la derecha estará Lamine Yamal, que regresa. "Ha entrenado muy bien, es su segundo año con nosotros y está muy bien", dijo el técnico alemán en DAZN.

Precisamente Lamine es el único futbolista que ha debutado en la historia del club en el primer equipo del Barça con menos edad que Toni Fernández, que lo hizo el pasado 4 de enero de 2025 en un partido de Copa ante el Barbastro.

Tenía 16 años, 5 meses y 17 días. Con 17, cumplidos en julio, hará su estreno en Liga.

Nacido en Rubí, llegó al Barcelona en 2018, procedente del rival vecino, el Espanyol. Con 15 años, y pese a ser cadete de segundo año, ya disputó la temporada con el Juvenil B. Con Flick vivió un momento curioso, captado por las cámaras de “El día después”, en Movistar Plus, cuando, para sentarse en el banquillo, pisó el asiento de Flick... Y el entrenador le pilló.

Con la selección española, ha sido internacional sub 15, sub 16, sub 17 y sub 18.