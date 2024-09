La defensa más polémica de Rafa Mir: del polvo con abogado al "a mí me ha mirado algún maricón"

Rafa Mir está en libertad provisional con medidas cautelares tras ser investigado por un delito de posible agresión sexual. Una acusación que llevó al Valencia a sancionar económicamente al delantero murciano Rafa Mir por el daño reputacional al club en base al 'Convenio colectivo para la actividad del fútbol profesional' suscrito entre la LaLiga y la Asociación de Futbolistas Españoles. En dicho convenio, en el Anexo 5, se estipula que la multa económica puede ir, si es considerada grave, del 4,01 % hasta el 7 % del salario mensual del jugador, y, si es considerada muy grave, desde el 7,01 % hasta el 25 % del salario mensual del jugador. Pero, además, lo castigó apartándolo del equipo.

Un castigo que ya ha sido levantado y que permitirá al jugador volver al terreno de juego. Este sábado tal y como adelantó ElDesmarque, acudió a Mestalla y, sin problemas, vio el encuentro en el palco VIP junto a los Gayà, Jaume o Diakhaby lesionados de larga duración. El siguiente paso podría darse este martes, también en Mestalla, ante Osasuna o a lo sumo el próximo fin de semana ante la Real Sociedad.

Pero mientras eso ocurre, el futbolista insiste en su inocencia y ha recibido una defensa tan inesperada como polémica que ha generado una gran indignación en redes sociales.

[[H2:"¿Esto qué es…?"]]

Paco Roig, presidente del Valencia FC entre 1994 y 1997, se refirió en una entrevista a Relevo a la acusación por agresión sexual del jugador cedido del Sevilla al Valencia y sus palabras ha provocado un sonoro escándalo. "Yo el otro día decía, bueno, cuando uno va a pegar un polvo, que se lleve un abogado y que le firmen. No lo entiendo. Respeto, por favor. Yo digo que una mujer es igual que un hombre. Y de toda mi vida. Pero lo que no entiendo es la barbaridad que está pasando ahora", comienza argumentado el ex mandatario valencianista.

"En Valencia, el otro día, en una peña a la que voy por la tarde, estábamos así como ahora y había un juez. Pasa una señora que está guapísima y se quedan todos, cuatro o cinco de 70 u 80 años, mirándola. No le dicen nada. Y a la media hora llega un policía: 'Oiga, ustedes han mirado a una señora obscenamente'. Y se quedaron todos ahí parados. Y uno de ellos era juez jubilado, que enseñó el carnet y todo. Y dijo: 'Nadie le ha dicho nada; mirar hemos mirado, pero nadie le ha dicho nada'. ¿Eso qué es?", relató para afianzar su defensa.

"A mí me ha mirado algún maricón cuando era joven y lo he mandado por ahí. Y ya está. ¿Esto qué es…?", concluía Roig.

El "Real Inmigrante"

Pero, no contento con esto decidió ahondar en el asunto del racismo y no se mordió la lengua a la hora de atacar a Vinicius y al Real Madrid. "Con los negros, la misma historia. Vinicius es una mierda como persona; al Madrid le llamo el 'Real inmigrante' porque "tiene ocho negros, dos blancos extranjeros y un español, Carvajal", afirmó como parte de una explosivas declaraciones en la que no deja títere con cabeza.