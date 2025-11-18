El día que un conocido futbolista puso un vídeo porno de su novia en el autobús del equipo

El ex futbolista y comentarista deportivo Faustino Hernán Asprilla acaba de celebrar sus 56 años pero sus travesuras dentro y fuera del campo permanecen en la memoria de los aficionados.

Jugó en equipos como Atlético Nacional, Parma, Newcastle, Universidad de Chile, Estudiantes de La Plata y en la selección colombiana. Fue parte de aquella generación de futbolistas de su país que desembarcaron con éxito en el el fútbol europeo en la década de 1980 y comienzos de los 1990 junto a Carlos Valderrama, René Higuita, Freddy Rincón o Leonel Álvarez.​

Ganó cinco títulos con el Parma FC, jugó en dos ediciones del Mundial y fue votado uno de los cinco mejores futbolistas colombianos en la historia de la División Mayor del Fútbol Colombiano. Sin embargo, sus escándalos por fuera de los campos de juego y su excéntrica vida personal le impidieron una carrera más exitosa y extensa.

En el Newcastle se convirtió en una especie de héroe de culto a finales de la década de 1990 a pesar de haber pasado solo dos años en St James Park, llegando procedente del Parma por 7,6 millones de euros.

Siempre tendrá un lugar especial en el corazón de los aficionados gracias a su triplete contra el Barcelona. Sin embargo, sus compañeros de entonces lo recuerdan por su sus travesuras - a veces subidas de tono- en el vestuario.

¿Un vídeo porno?

Con motivo de su cumpleaños, una de las anécdotas que recuerdan sus compañeros -y que ha sido recogida estos días por medios británicos como Daily Start- es de lo más surrealista.

Tras una sesión de entrenamiento en Maiden Castle, en Durham, los jugadores del Newcastle esperaban a que el entrenador Kevin Keegan y su ayudante Terry McDermott se unieran a ellos en el autobús del equipo, y Asprilla vio la oportunidad de gastarles una broma a sus compañeros. El exdefensor del Newcastle, Steve Howey, relató la increíble historia a Under The Cosh: "Tino simplemente pensó que era una buena idea para entretener a los chicos poner uno de sus vídeos".

"La semana anterior, había música, era música latina colombiana, y Shearer se bajó del autobús cuando viajábamos por la A19, se salió del autobús, se dio la vuelta y dijo: '¡Asprilla, mierda!'. Abrió una cerradura y salió disparado por la A19. Así que Timo pensó: 'Le voy a dar un poco de emoción'", añadió.

Así que trajo este vídeo y Ken, el conductor, lo puso. Estábamos todos regañando a Timo: '¿Qué demonios es esto? ¡Quítate esta mierda de encima!', y ya había empezado. Y él dice: 'No, tenéis que mirar'. La cámara se centró en esos zapatos de tacón alto. Hizo un paneo y entonces se vieron esas piernas largas, medias y toda esa ropa interior de seda, una bata de seda. Nos miramos entre nosotras, pensando: «No, seguro que no». Lo reconocimos enseguida. Por supuesto, sonaba esa música extraña y todo ocurría en una magnífica villa, con suelos de mármol y todo ese tipo de cosas; ella miraba hacia afuera y salió: una mujer absolutamente impresionante", continúa relatando.

"Gritaba como una loca"

"Y de repente oyes que llaman a la puerta. Ella cruza el suelo de mármol —con zapatos de tacón alto, medias, todo el atuendo— y abre la puerta. Ahí estaba un tipo. Tenía una barba enorme y espesa, una camiseta blanca, vaqueros y un cinturón con una hebilla grande lleno de herramientas y demás. Nos preguntábamos: '¿Qué está pasando aquí?' Y, literalmente, antes de que te dieras cuenta, los dos liaron y ella estaba armando un escándalo a gritos. Esa mujer mujer gritaba como una loca porque ese tipo estaba dándolo todo y de repente, hay hombres que están tratando de apartar a las esposas y a los niños mirando, pensando: '¿Qué demonios estarán mirando los jugadores del Newcastle antes del partido, antes de que empiece el partido?', recuerda entre risas.

¡Era una película para adultos en toda regla! Llegan Kevin y Terry Mac y lo único que oyen es a una mujer gritando, y él dice: "¿Qué es esto? ¡Quitadlo!". "¡Estaba en cuatro televisores! Todo el mundo pensaba: '¡Madre mía, ¿Qué estarán viendo?'. Esa mujer gritando. Bueno, Kevin estaba a punto de expulsar a todos cuando Tino (Asprilla) bajó corriendo del autobús diciendo: '¡No, no, no! ¡Tienes que dejártelo puesto! ¡Es mi nueva novia!'. Era su nueva novia y esa era su forma de presentársela a los chicos", concluyó.

Una anécdota, que décadas después, no han podido olvidar.